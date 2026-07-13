南韓機場大巴司機心臟驟停 中國娘子軍緊急救援救下全車人

中國遊客在南韓遭遇大巴司機心臟驟停，展開一場緊急救援。(取材自環球時報)

近日，一則中國遊客在南韓 仁川國際機場大巴上合力救人的貼文，在中韓社交平台引發關注。11日晚間，一輛行駛於高速公路的機場大巴，司機突然失去意識，車上多名中國女性乘客隨即衝向駕駛區，合力控制車輛、報警並對司機實施心肺復甦，避免更嚴重事故發生。這起跨越國界和語言障礙的緊急救援，在南韓社交平台上引發廣泛關注，中國遊客的冷靜應對也被網友稱讚「真的很了不起」。

環球時報報導，發帖人小汪表示，當天下午4時半，在高速公路上行駛的大巴，當時已臨近仁川國際機場第一航站樓，「突然聽到車擦碰路基，發出類似壓過減速帶的聲音」，隨後前排一名女生大喊「司機暈倒了」，數名反應迅速的中國女生隨即衝向駕駛區，合力將車輛控制並停靠於應急車道。

另一名當事人孫女士表示，她當時坐在司機後方第二排的位置，聽到呼喊後立即衝向前，「當時車輛已經不受控制，我趕緊握住方向盤，將車往右側應急車道開，另一名女生配合按住剎車，我們一起把車停了下來，隨後又拉起手剎，確認車輛不會繼續滑動」。孫女士說，當時最緊急的是先控制住車輛，「否則以當時的車速，很可能發生側翻，或者被後方車輛追尾」。

車輛停穩後，車上乘客隨即展開後續救援，多人合力將司機移至走道，「當時已經感受不到司機的呼吸和脈搏」，乘客們輪流對司機實施心肺復甦。與此同時，報警工作也同步進行。

小汪表示，由於語言障礙，第一次報警的溝通並不順暢。孫女士是車上唯一會說韓語的人，其後由她再次報警，請求盡快派遣救護車。由於車輛停靠位置緊貼路邊綠化帶，車門一度無法正常打開，她們按下應急開門裝置，將車門推開一道縫隙，才讓車上人員陸續撤離。

小汪指出，後來南韓警方、高速巡邏人員及急救人員趕到現場，車上乘客被安排換乘其他車輛，繼續前往機場。 中國遊客在南韓遭遇大巴司機心臟驟停，展開一場緊急救援。(取材自環球時報)

據了解，當時大巴上約有十幾名乘客，多數為中國遊客。參與救援的除了最早發現司機異常的女生外，還包括控制車輛、實施心肺復甦、報警以及下車攔車求助的許多人。孫女士說：「不是某一個人的功勞，是大家一起配合，才把危險降到了最低。」

據韓媒報導，此事在南韓社交媒體上引發廣泛關注，被視為緊急情況下跨越國界與語言障礙、協作保障安全的案例。不少南韓網友對參與救援的中國乘客表達讚賞，「在語言不通的異國他鄉遇到這樣的突發情況，一定非常慌張，但還能如此冷靜地應對，真的很了不起」，也有人祝福司機能平安無事，「希望幫助救援的女生們都能收穫幸運和幸福」。