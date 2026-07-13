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一天50元還是冷清…大理古城民宿 10萬張床位空了一半

中國新聞組／北京13日電
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雲南名城大理民宿今年暑假入住率大幅下滑。（取材自中新周刊）
雲南名城大理民宿今年暑假入住率大幅下滑。（取材自中新周刊）

雲南名城大理民宿2026年暑假入住率大幅下滑，不帶空調的大床房低至50元一晚仍難滿房；與此同時，傳統跟團遊訂單同比暴跌五成，新疆、寧夏等熱門線路遇冷。業內人士指出，遊客需求正從標準化觀光轉向個性化訂製，傳統旅遊模式面臨深度洗牌。

中新周刊報導，大理古城民宿行業渠道商羅真表示，今年「一房難求」的盛況已難再現，往年暑假熱門網紅民宿房價可達平日兩、三倍，入住率普遍在80%左右；而今年多數民宿仍有空房，漲幅僅一倍左右，入住率能到50%已屬不錯。

據大理官方統計，截至2025年底，全州正常經營民宿達7007家，床位10.32萬張，總量暴增引發同質化與惡性競爭。

經營民宿三年的若若感受尤為明顯。往年7月15日進入真正旺季後常常滿房，今年當天入住率僅10%。她所在小區逾百家民宿普遍遭遇「斷崖式」下跌，連鄰近民宿老闆也摸不清緣由。

若若回憶，2023年入行時同小區民宿數量尚少，靠先發優勢盈利，但去年起新開民宿激增，裝修風格趨於多元，價格卻持續走低。如今大理古城裡，不含空調、含早餐的大床房最低50元一晚，有從業者感嘆「這個價格連一杯精品手沖咖啡都買不到」。

若若的民宿走中等定價，暑假原價五百多元，如今每天雖有上百人詢價，成交卻僅一、兩單，甚至被消費者質疑「定價太高」。即便是位於核心景區雙廊、裝修投入數百萬元的高端民宿，暑期也不敢大幅提價，以維持基本運營。

報導指出，民宿遇冷並非孤例，寧夏麥草國際旅行社負責人陳剛透露，今年不少旅行社為爭奪團隊訂單甚至願意「直接砍半報價」，暑期傳統跟團遊訂單量同比暴跌50%。寧夏多數旅遊景區經營規模不及往年，大部分四鑽酒店房價僅兩百多元一晚；新疆的普通景區接待量也出現大幅下滑，僅少數頭部景區受影響較小。

《2025—2030年中國跟團遊行業市場分析及發展前景預測報告》顯示，2026年跟團遊市場最顯著特徵是消費邏輯轉變——遊客需求正從標準化觀光全面轉向個性化深度體驗，「小團化「「訂製化「產品正快速擠占傳統大團市場份額。中國旅遊研究院調查數據也顯示，2025年傳統包價團隊旅遊市場份額進一步下降，而專注訂製遊、小眾市場的專業旅行服務商業績反而增長。

為應對轉型壓力，陳剛近期赴杭州參加新媒體培訓；他觀察到，近兩年興起的新型旅遊服務公司多依靠社交媒體內容引流，針對細分客群推出6人團或12人團等小團產品，主理人多為年輕人，善於提供情緒價值，部分機構年營收已達數億元。

他印象最深的是新疆「旱地拔蔥」項目，從科普適合拔蔥的區域到手把手教學，吸引大量年輕遊客慕名前往。陳剛總結道:「不是沒人旅遊了，只是沒人再找傳統旅行社了。」

精華 FAQ

  • 因為民宿供給大增、同質化競爭激烈，加上遊客需求轉變，熱門網紅民宿不再一房難求，即使50元一晚也難拉高入住率。

  • 截至2025年底，大理全州正常經營民宿達7007家、床位10.32萬張，供給暴增使價格被壓低，也讓大量民宿陷入空房與惡性競爭。

  • 因遊客更重視個性化與深度體驗，傳統大團吸引力下降，寧夏等地訂單同比暴跌50%。部分旅行社轉做新媒體引流，改推6人團、12人團等小團產品。

新疆 觀光 房價

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