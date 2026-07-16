歐洲人搶購中國空調後 開始討論「去中國避暑」

中國建設電力系統的家底，其實很薄，可以說是白手起家。(取材自人民日報)

全球極端高溫「炙烤」模式持續，多國社交平台上繼「搶購中國空調」後，再度掀起「去中國避暑」的熱烈討論。調侃背後折射出全球能源格局的真實溫差：印度 氣溫逼近50℃，歐洲多國因熱浪 導致電價暴漲、停電頻發，甚至「吹空調」在部分發達國家淪為特權。相較之下，中國民眾「吹著空調吃西瓜」的平凡日常，背後仰賴的是一張縱橫神州、穩如磐石的龐大精密能源網絡。

人民日報報導，隨著全國多地開啟高溫模式，7月10日全中國用電負荷今年以來首創歷史新高，最高達到15.18億千瓦，較歷史極值增加1000萬千瓦。面對多地電網高位運行，中國電力供給何以穩如磐石？這得益於「西電東送」的堅實底座。從「隴電入魯」工程竣工，到「金沙江上游至湖北」±800千伏工程全線貫通，再到跨越青藏高原的「藏粵直流」電力天路，截至2025年底，僅國家電網就累計建成42項特高壓工程，線路里程可繞赤道一圈以上，將西部的風光綠電穩穩送往東中部。

這份「用電自由」更印證了能源結構的深刻綠色變革。截至2026年5月底，全中國發電裝機總規模突破40億千瓦，可再生能源裝機占比提升至60.5%。寧夏騰格里沙漠百萬千瓦光伏海洋熠熠生輝，內蒙古庫布齊沙漠全球最大「沙戈荒」基地拔地而起（規畫光伏800萬千瓦、風電400萬千瓦），不毛之地變身「能量田」。此外，全國電力儲能累計裝機達213.3吉瓦，鋰電池、壓縮空氣等儲能電站宛如「能量水庫」，實現低谷蓄水、高峰放水，讓電網調度更從容。

回望歷史，中國電力系統實屬白手起家。新中國成立初期，全國發電裝機僅185萬千瓦，設備全靠進口；改革開放初期用電激增，「開三停四」的拉閘限電更是無奈寫照。歷經數十年技術攻堅，中國電力打破「地獄級難度」，建成了全球規模最大的電力供應體系，全社會用電量突破10萬億千瓦時，相當於美國的兩倍多。