AI短劇衝擊 院線電影男主角沒戲可拍 回四川老家賣菜

曾經站穩院線紅毯的電影男主江峰，如今蹲在集市攤位整理蔬菜，手法嫻熟接地氣。(取材自網易號「青杉依舊啊啊 」）

曾入圍第14屆FIRST青年電影展的電影「皮殼之下」男主角江峰，近日被本地網友拍到回四川老家菜市場擺攤賣豌豆尖，畫面中他穿著洗得發白的T恤蹲在水泥地上理菜，秤菜手法俐落嫻熟。事件曝光後隨即引發熱議，揭開AI短劇衝擊下，大批基層演員集體失業的行業慘況。

綜合媒體報導，江峰在社交平台上直言不諱，坦承「沒戲演了，回老家先落腳」。他透露，自2026年開春至今已半年多沒接到任何通告，以往合作過的副導演、製片不是已讀不回，就是直言「真沒活，全行業都歇著」。

據悉，2026年第一季度全網微短劇總數達12.8萬部，當中AI生成的占12.2萬部，比例超過95%；真人短劇開機量同比暴跌75%，橫店攝影棚空置率高達78%。中腰部演員收入亦大受打擊，以往拍短劇日薪達4000至5000元（人民幣，下同），如今跌至僅400至500元，群演日薪更由150元壓至70、80元。

中戲科班出身的江峰，跑組八年，曾免費客串，亦試過妝定好卻臨開拍前被換角，來回路費要自己承擔。他坦言短劇這一行本靠「霸總臉」、「狼狗相」吃飯，惟AI一來，瞪眼、皺眉、套路哭戲等表情算法三天可搓出80集，成本僅為真人的五十分之一，資本自然轉投AI製作。

他又指，以往跑組是「懸浮」的，檔期排上去了也可能告吹，理由永遠與演技無關，「梯子的扶手不在自己手裡」；相比之下，賣菜「一把豌豆尖出去就是一把的錢」，蔬菜不會嫌演技生澀，顧客只在乎菜新不新鮮。

江峰並非首名轉行的短劇演員。同為中戲科班出身、曾演出「且試天下」及「一念關山」、有「霸總專業戶」之稱的許鵬，現已回山東老家騎三輪賣菜；同類型演員張小磊亦返鄉種辣椒；橫店「戲王」吳維斌更曾連續40多天接不到一場戲。就連知名藝人亦感受到寒意，董子健公開表示「最近很空」，劉昊然發文「找我工作」，章子怡亦喊話「有本子遞給我」。

如今江峰凌晨4時便起床到批發市場進貨，將白菜、萵筍一筐筐扛上三輪車，回家後分揀、擺攤、吆喝，下午再抽空幫忙農活。返鄉後，催婚成為家中「新節目」，其母年近60，獨守老屋，身體漸差，如今攤子穩定下來，逢趕集便托鄰居介紹相親，念叨「以前不定居，現在總該相一個了吧」，江峰則從不頂嘴，順著應兩句便繼續理菜。

他沒有開直播帶貨，也沒有寫文賣慘或宣布「徹底轉行」，社交帳號只發布理菜、進貨等日常片段。被問到是否還想演戲，他表示若有合適劇本仍想回去，「火沒滅，但眼下先把菜賣好」。目前其菜攤每早六點半準時開檔，豌豆尖上的露水未乾，已有街坊聞訊前來挑菜。

江峰兩年前還站在成都的電影院紅毯上，以「皮殼之下」男主角身分跟影迷合影。(取材自南方娛樂網)