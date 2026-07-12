送別「良心經濟學家」高善文 北京數百人送行

被認為是當前中國極少數仍敢於直言不諱的經濟學家高善文，於本月7日因病離世，年僅55歲。（取材自微博）

據香港 明報報導，日前辭世的中國經濟學家高善文追悼會，11日在北京八寶山殯儀館舉行。追悼會設在八寶山東禮堂，門外輓聯寫有「立心立命開太平，為國為民憂天下」。除高善文親友，還有不少民衆到場為其送行。

高善文為中國國投證券前首席經濟學家，日前傳出已於本月7日因病離世，年僅55歲，引發各界高度關注。高善文被認為是在當前中國萬馬齊瘖年代，極少數仍勇於直言不諱的經濟學家。

相較於一些學者，無論情勢如何變化，數十年如一日高唱中國經濟仍有每年成長8%的潛力，2024年12月12日，高善文在一場由「彼得森國際經濟研究所」（Peterson Institute for International Economics）和一家中國智庫在華府 共同舉辦的論壇上直言，他不相信中國官方所宣稱近年GDP成長率「約 5%」這個數字。

高善文說，他估計過去2到3年中國經濟實際年均增速可能只有約2%，未來3到5年中國經濟增長率大約在3%至4%之間，「不過我們知道，官方數字將始終維持在5%左右」。

高善文還對中共 當局是否有能力採取必要措施提振經濟增長表示質疑，他說，「他們（中國政府）刺激經濟的努力是機會主義的短期措施」，認為「他們無法兌現自己的承諾」。

在發表上述言論後，2025年1月初，華爾街日報即引述「知情人士」說法指出，高善文這番言論激怒了中共最高領導人，下令對高善文進行「調查與處分」，包括對他實施「公開發言禁令」。

同年11月24日，網上即傳出高善文離職的消息，外界普遍認為高善文應是「被離職」，原因是他對於中國經濟的分析未能與黨唱同調。隨後高善文即消失在公眾視野，直至日前傳出死訊。

在高善文不幸離世的消息傳出後，金融時報曾大篇幅報導稱，高善文之死不只是失去一位經濟學家，而是象徵中國越來越難容納獨立經濟分析。金融時報還引述中國社群平台上的留言，如「少數敢說真話的經濟學家」、「又一位說真話的人離開了」，以反映中國網民的悼念情緒。

經濟學家高善文的追悼會11日在北京八寶山殯儀館舉行，據稱，有數百位民衆到場送他最後一程。（取材自微博）