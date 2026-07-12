三星堆新發現：青銅頂尊跪坐人像 是古人祭祀實況紀錄

圖為青銅頂尊跪坐人像。(新華社)

四川省文物考古研究院10日公布三星 堆青銅器最新研究成果，專家透過對青銅頂尊跪坐人像進行深入研究後發現，這件文物並非單純抽象的神話符號，而是古蜀先民真實祭祀儀典的生動再現，反映出數千年前古人對神靈的崇拜。

人民日報報導，三星堆一向以眾多造型奇特精美的大中型青銅器聞名於世，包括凸眼巨耳的青銅縱目面具、通高兩米多的青銅大立人像，以及近4米高的青銅神樹等。負責是次研究的四川省文物考古研究院副研究館員郭建波向記者透露，研究團隊透過對3號祭祀坑出土的青銅頂尊跪坐人像進行金屬成分分析，並考證其文化源流，最終得出兩項重要發現。

其一，青銅人像與其頭頂的青銅尊，是由不同工匠在不同時間、不同地點分別製作完成，其後才在三星堆本地進行拼接組合，印證了三星堆青銅器存在外來鑄造的可能性，惟最終完成地仍是三星堆。其二，頂尊跪坐人像這種形象表達，實源自祭祀場景中的一個真實投影。

郭建波形容：「人手握神物，向前作揖膜拜，雖頭頂一大尊，但面部還保持著嚴肅沉靜，一副神聖而虔誠的樣態，尊內還盛有海貝等珍貴物品。」他表示，這種形象顯然經過古蜀工匠精心設計，反映出三星堆祭祀場景，表達對神靈的敬仰。

據悉，在此前的研究中，這件青銅器已被證實可與8號祭祀坑出土的「神獸」組合在一起，其研究性復原3D打印品現已在博物館對外展示。復原完成的這件青銅器通高1.589米，由上、中、下三部分構成，下層為「神獸」，中間層是一個跪在「神獸」背部的銅人像，上層則為三段式的折肩尊。

郭建波續指，「神獸頂人、人頂尊」的形象在三星堆多件青銅器上反覆出現，再現了古蜀祭祀場景，反映古蜀人在祭祀活動中對世間萬物、天地宇宙的認識，同時亦體現出中原文化與古蜀文化因素的融合。他總結指：「這件青銅器體量巨大，由多個部件分鑄而成，造型複雜獨特，體現出三星堆先民高超的青銅設計和鑄造技藝。它們既展現了古蜀文明的獨特性，又體現出中原文化的強烈影響，昭示了中華文明源遠流長、博大精深、多元一體。」

圖為3號祭祀坑的青銅頂尊跪坐人像和8號祭祀坑的青銅神獸組合而成的器物。(新華社)