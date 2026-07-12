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巴威颱風登陸 浙江樂清700多棵路樹遭連根拔起

記者賴錦宏／即時報導
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巴威颱風過過境，造成浙江樂清有700多棵路樹遭連根拔起。(路透)
巴威颱風過過境，造成浙江樂清有700多棵路樹遭連根拔起。(路透)

颱風「巴威」11日深夜在浙江接連兩次登陸後，據中國新聞網報導，今日5時，巴威已減弱為強熱帶風暴。但在巴威肆虐下，浙江樂清全市有1,300多顆樹遭強風吹倒，其中有700多棵甚至被連根拔起。‌‌樂清市為浙江溫州代管的縣級市，位於浙江東南沿海。

中國中央氣象台指出，巴威的中心12日10時位於浙江省杭州市臨安區境內，預計將以每小時15-20公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。預估巴威13日將在安徽東部轉向東北方向移動，14日由山東半島移入黃海北部海面，並逐漸變性為溫帶氣旋。

受巴威颱風影響，12日杭州機場累計取消航班327架次。預計12日12時後，隨著颱風對機場影響逐漸減弱，航班運行將可望逐步恢復。

據安徽省氣象局官方微博，巴威的中心7月12日11時位於安徽省寧國市境內，預計將以每小時10-15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸減弱。11日17時至12日11時，安徽有48個站降水超過100毫米，最強降水出現在黃山站174.8毫米。

安徽省氣象台局預估，今天安徽全省陰天，江淮之間有大雨，部分地區有暴雨到大暴雨，全省今天偏北風轉偏南風4至5級，陣風8級左右，山區和水面陣風可達9至11級。

精華 FAQ

  • 據報導，樂清全市有1300多棵樹遭強風吹倒，其中700多棵甚至被連根拔起，顯示颱風帶來的風勢非常強勁，對市區道路與環境造成明顯破壞。

  • 中國中央氣象台指出，12日10時巴威中心位於浙江臨安區境內，正以每小時15-20公里向西北移動並逐漸減弱，預計13日進入安徽東部後北轉，14日由山東半島移入黃海北部。

  • 受巴威影響，杭州機場12日累計取消327架次航班，預計中午後將逐步恢復；安徽則出現明顯降雨，48個站降水超過100毫米，部分地區還有暴雨到大暴雨與8至11級陣風。

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