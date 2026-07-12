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颱風「巴威」登陸 浙江轉移221萬人 強降雨波及十餘省份

中國新聞組／北京12日電
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颱風「巴威」11日逼近，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海邊掀起巨浪。（中新社）
颱風「巴威」11日逼近，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海邊掀起巨浪。（中新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：巴威兩次登陸浙江玉環與樂清，帶來強風暴雨。
  • 重點二：浙江累計轉移群眾超221萬人，溫州完成88萬人大轉移。
  • 重點三：颱風雖減弱但仍將波及16省市，降雨影響持續時間長。

颱風「巴威」11日深夜到12日凌晨在浙江台州玉環、溫州樂清市清江鎮兩次登陸，為浙江、福建等地帶來強風暴雨，並掀起超15米巨浪，樂清當地有樹被強風連根拔起，截至11日下午2時，浙江累計轉移群眾已超221萬人。中央氣象台並在昨發布暌違兩年的「暴雨紅色預警」，錢塘江、曹娥江等已明顯漲水。「巴威」在今晨5點已減弱為強熱帶風暴，但氣象部門警告，由於其「體型」廟大，強降雨將波及十餘省份，影響不可小覷。

據央視報導，「巴威」中心11日23時20分前後在浙江台州玉環登陸，隨後於12日0時前後在浙江溫州樂清市清江鎮沿海再次登陸，登陸時中心附近最大風力維持13級（38米/秒）。兩次登陸帶來急風暴雨，在浙江玉環，央視記者現場播報時，被強風吹得幾乎站不穩；樂清全市處於12級風圈內，風大雨急，路邊樹木被連根拔起。

颱風「巴威」11日逼近，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海邊掀起巨浪。（中新社）
颱風「巴威」11日逼近，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海邊掀起巨浪。（中新社）

受「巴威」影響，浙江縉雲、磐安、義烏、武義、永康、青田等地在今日凌晨先後發布暴雨紅色預警。多地出現大暴雨，按照當地政府部門部署，採取停工、停業、停課、停運等措施。

今早5點，「巴威」減弱為強熱帶風暴，中心最大風力11級，但氣象部門表示，這不等於危險解除，「巴威」將繼續給福建、浙江等地製造強風雨後預計深入內陸，由於其「體型」龐大，強降雨將波及江西、安徽、湖北、河南、京津冀等16省市，其帶來的影響持續時間長、範圍廣，13日至15日還會陸續影響到江漢、黃淮、華北、東北等地。11日夜間到12日，浙江東部和南部、安徽南部局地雨量有250到450毫米。

中國領導人習近平7日對防汛救災工作做出「重要指示」後，各地因應「巴威」不敢鬆懈，截至11日下午2時，浙江累計轉移群眾超221萬人，福建13.56萬人、北京10萬人、上海3.4萬人等，其中浙江省溫州市完成88萬人緊急大轉移，當地官方號稱「空前」。

浙江寧波、麗水、溫州、金華、海寧、舟山、余姚、嘉興等多地皆發布「告全體市民書」，提醒市民颱風影響期間非必要不外出。舟山市代市長潘銀浩還發表電視講話稱「萬眾一心、同舟共濟，堅決打贏颱風『巴威』防禦戰」。

另外，財政部、應急管理部近日緊急預撥4000萬元人民幣（約590萬美元）支持福建、浙江做好「巴威」颱風應急搶險救災工作。

「巴威」還帶來一些奇景。11日晚7點，多位杭州網友拍到粉紫色天空，直言「令人害怕」，專家稱這是「颱風霞」，常是颱風臨近預兆，往往預示後續風雨強度較大；浙江溫州雁蕩山大龍湫現「飛瀑倒流」奇觀，強風吹動下，瀑布水流好像往天上飛，令人驚嘆；浙江「觀潮聖地」錢塘江10日出現罕見蝴蝶潮，景象壯觀。

颱風「巴威」11日逼近，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海邊掀起巨浪。（中新社）
颱風「巴威」11日逼近，福建省寧德市霞浦縣三沙鎮海邊掀起巨浪。（中新社）

精華 FAQ

  • 「巴威」先在11日深夜於浙江台州玉環登陸，隨後在12日凌晨又於溫州樂清市清江鎮沿海再次登陸，兩次登陸都伴隨強風暴雨與巨浪。

  • 截至11日下午2時，浙江累計轉移群眾已超221萬人，其中溫州市完成88萬人緊急大轉移；福建、北京、上海等地也同步採取撤離與防災措施。

  • 因為「巴威」體型龐大，即使減弱為強熱帶風暴，仍會持續製造強風雨，預計波及江西、安徽、湖北、河南、京津冀等16省市，影響時間長且範圍廣。

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