大躍進時興建…六藍水庫擋不住洪水 還出現1個新名詞

廣西自治區橫州市六藍水庫大壩7月6日上午被洪水沖出約50米缺口。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 六藍水庫為大躍進時期土壩，極端暴雨下發生潰口。

六藍水庫為大躍進時期土壩，極端暴雨下發生潰口。 重點二： 水庫剛於2025年完成整治，卻仍難抵擋此次洪峰。

水庫剛於2025年完成整治，卻仍難抵擋此次洪峰。 重點三：官方改稱「出現缺口」，引發外界對措辭與責任關注。

颱風「美莎克」7月4日登陸廣西，帶來突破歷史極限的極端暴雨，防城港、南寧等多地瞬間淪為一片汪洋。其中南寧橫州市的六藍水庫發生嚴重險情。滾滾洪流裹挾泥沙傾瀉而下，直衝下游村莊，造成不少傷亡。建於「大躍進」時期的六藍水庫為何未能抵擋洪水？此外，六藍水庫既不是崩了，也不是崩塌，更不是決堤，而是「出現缺口」，也被指出現新名詞。

綜合BBC、自媒體「末名先生」報導，這次事件再次將公眾的目光引向了中國老舊水庫的安全問題。這座始建於1958年、1960年竣工的六藍水庫，是中國「大躍進」時期大規模興建水利工程的產物。在那個物質極度匱乏的年代，全靠數萬民工肩挑手扛，築成了這座「均質土壩」。整個壩體由黏土分層夯築而成，內部沒有鋼筋混凝土骨架，防滲和承壓全靠土料自身的密度。這種土壩在正常水位下運維成本低，但有一個致命缺點--怕漫頂。一旦極端水位漫過壩頂，水流會迅速掏空壩體，在短時間內形成潰口。這不禁讓人想起1975年河南 板橋水庫的慘烈教訓，同樣是1950年代的土壩，同樣在特大暴雨中漫頂潰壩，釀成了新中國水利史上代價最慘痛的災難。

令人唏噓的是，六藍水庫在事故發生前一年才剛剛完成標準化管理工程。公開資料顯示，當地曾爭取數億元資金對水庫灌區進行全面改造與提升，並於2025年6月完工交付。當時官方稱工程消除了安全隱患，設施完善、管理科學，還建有智慧監控中心。然而，僅僅一年後，水庫就迎來了極限天氣的考驗，即便7月6日早上洩洪閘全開，入庫水量依然逼近總庫容，最終引發災情。

事故發生之初，官方輿論的用詞也引發輿論的微妙關注。最初地方應急局否認「坍塌」說法，隨後官媒統一採用「出現缺口」一詞。然而，檢索過往資料，2024年湖南團洲垸決堤8米時曾被稱為「決堤口」；而此次六藍水庫的兩處主要潰口，整體垮塌長度已達約50米--相當於16至18層住宅樓的高度。文字的修辭或許能提供保守的緩衝，但50米潰口的破壞力卻是無法掩蓋的現實。

目前，具體的潰口原因仍在等待官方調查，或許這次降雨確實超出了當初除險加固的設計極限。然而，在「大躍進」時期，中國共修建了4.5萬多座水庫，接近當前全中國水庫總數的一半，且普遍存在規畫與設計先天不足的隱患。雖然近年來國家大力推進病險水庫加固，但面對日益頻發的極端天氣，這4萬多座與六藍水庫同齡的老舊水壩，正迎來一場跨越半個多世紀的生死大考。

六藍水庫下游村民房屋被洪水沖垮夷平 女子手指廁所說只剩一蹲坑。（視頻截圖）