大躍進時興建…六藍水庫擋不住洪水 還出現1個新名詞
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颱風「美莎克」7月4日登陸廣西，帶來突破歷史極限的極端暴雨，防城港、南寧等多地瞬間淪為一片汪洋。其中南寧橫州市的六藍水庫發生嚴重險情。滾滾洪流裹挾泥沙傾瀉而下，直衝下游村莊，造成不少傷亡。建於「大躍進」時期的六藍水庫為何未能抵擋洪水？此外，六藍水庫既不是崩了，也不是崩塌，更不是決堤，而是「出現缺口」，也被指出現新名詞。
綜合BBC、自媒體「末名先生」報導，這次事件再次將公眾的目光引向了中國老舊水庫的安全問題。這座始建於1958年、1960年竣工的六藍水庫，是中國「大躍進」時期大規模興建水利工程的產物。在那個物質極度匱乏的年代，全靠數萬民工肩挑手扛，築成了這座「均質土壩」。整個壩體由黏土分層夯築而成，內部沒有鋼筋混凝土骨架，防滲和承壓全靠土料自身的密度。這種土壩在正常水位下運維成本低，但有一個致命缺點--怕漫頂。一旦極端水位漫過壩頂，水流會迅速掏空壩體，在短時間內形成潰口。這不禁讓人想起1975年河南板橋水庫的慘烈教訓，同樣是1950年代的土壩，同樣在特大暴雨中漫頂潰壩，釀成了新中國水利史上代價最慘痛的災難。
令人唏噓的是，六藍水庫在事故發生前一年才剛剛完成標準化管理工程。公開資料顯示，當地曾爭取數億元資金對水庫灌區進行全面改造與提升，並於2025年6月完工交付。當時官方稱工程消除了安全隱患，設施完善、管理科學，還建有智慧監控中心。然而，僅僅一年後，水庫就迎來了極限天氣的考驗，即便7月6日早上洩洪閘全開，入庫水量依然逼近總庫容，最終引發災情。
事故發生之初，官方輿論的用詞也引發輿論的微妙關注。最初地方應急局否認「坍塌」說法，隨後官媒統一採用「出現缺口」一詞。然而，檢索過往資料，2024年湖南團洲垸決堤8米時曾被稱為「決堤口」；而此次六藍水庫的兩處主要潰口，整體垮塌長度已達約50米--相當於16至18層住宅樓的高度。文字的修辭或許能提供保守的緩衝，但50米潰口的破壞力卻是無法掩蓋的現實。
目前，具體的潰口原因仍在等待官方調查，或許這次降雨確實超出了當初除險加固的設計極限。然而，在「大躍進」時期，中國共修建了4.5萬多座水庫，接近當前全中國水庫總數的一半，且普遍存在規畫與設計先天不足的隱患。雖然近年來國家大力推進病險水庫加固，但面對日益頻發的極端天氣，這4萬多座與六藍水庫同齡的老舊水壩，正迎來一場跨越半個多世紀的生死大考。
六藍水庫屬於1950年代興建的均質土壩，怕漫頂是其致命弱點。這次颱風帶來突破歷史極限的暴雨，洪水迅速逼近庫容，最終在極端水位下形成缺口。 事故初期地方應急部門先否認「坍塌」，後來官媒改用「出現缺口」描述。這種用詞較保守，也反映外界對災情定性、責任認定與輿論風險的敏感程度。 事件顯示，即使剛完成加固與標準化管理，老舊土壩仍可能在極端氣候下失守。中國大躍進時期建成大量水庫，未來面對頻繁豪雨，病險水庫風險仍很高。
精華 FAQ
六藍水庫屬於1950年代興建的均質土壩，怕漫頂是其致命弱點。這次颱風帶來突破歷史極限的暴雨，洪水迅速逼近庫容，最終在極端水位下形成缺口。
事故初期地方應急部門先否認「坍塌」，後來官媒改用「出現缺口」描述。這種用詞較保守，也反映外界對災情定性、責任認定與輿論風險的敏感程度。
事件顯示，即使剛完成加固與標準化管理，老舊土壩仍可能在極端氣候下失守。中國大躍進時期建成大量水庫，未來面對頻繁豪雨，病險水庫風險仍很高。
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