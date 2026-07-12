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中國綜藝導演熊志豪欠3000多萬跑路？ 多位明星討債

中國新聞組／北京12日電
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「開放營業中」導演熊志豪道歉，稱沒捲錢跑路。（取材自百度百科）
「開放營業中」導演熊志豪道歉，稱沒捲錢跑路。（取材自百度百科）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：多位藝人指控熊志豪拖欠錄製報酬並疑似跑路。
  • 重點二：熊志豪承認做節目虧損欠債，否認捲款逃避責任。
  • 重點三：事件牽出至少30餘名藝人與供應商，已有人提告。

近日，「多名藝人發聲討債」話題衝上熱搜。婁藝瀟、蔣依依等七位藝人稱因綜藝節目「開放營業中」導演欠薪跑路被迫「打黑工」，曾出演綜藝節目「百分百歌手對戰季」的趙品霖、陸翊等多名藝人也發聲追討被拖欠的節目錄製報酬。而這兩組藝人的討債對象都是據傳已被限高的導演熊志豪，估計涉及30多名藝人。熊志豪昨為欠薪道歉，稱自己沒有捲錢跑路，欠薪是因做節目虧損，「一直拆東補西，讓債務愈滾愈大」，並強調對債務「絕不逃避」。

據中國新聞周刊報導，婁藝瀟、蔣依依等七位藝人因綜藝「開放營業中」導演欠薪跑路被迫「打黑工」，於7月9日直播宣布自費成為合伙人。部分藝人並稱曾私人借款給導演「羊羊羊」（本名熊志豪），。4日，藝人劉也曾宣布退出「開放營業中」，其工作室聲明透露，終止錄製是因為合作款項未在約定期限內支付。

該導演另一檔綜藝節目也陷入「討債」風波。9日，趙品霖公開發文向熊志豪討要被拖欠去年「百分百對戰季」的十幾萬錄製報酬及朋友借款，隨後陸翊、左其鉑、王靖雯等多位藝人也接連發聲維權。歌手李振寧、蘇勛倫還稱，熊志豪私下約他們粉絲吃飯，用黃牛票哄騙粉絲並找他們借錢。

由於熊志豪曾於2025年8月在平台發文自曝因做節目欠債3000多萬（人民幣，下同，約443萬美元）還疑準備輕生，使得此次討薪事件引發廣泛關注。

在沉寂數日後，熊志豪11日晚發長文回應並道歉。他承認，「大家說我做節目虧損、拖欠酬勞，拖欠工資，一直拆東補西、拖延逃避，讓債務愈滾愈大，這些全是事實」，稱當初啟動節目，「我還是盲目自信、腦子發熱。沒有簽正式合同、沒有任何保障、沒有風險兜底，就憑著別人一句口頭承諾，貿然把整個項目做了起來。後來團隊全部就位，項目正常推進，相（關）方卻沒有兌現注資承諾」。

他還透露，新節目中途停擺，也產生了一些新的街生債務，所有債務自己一人承擔，絕不逃避，未來幾年全部時間精力、收入，全部優先用來還債，盡力彌補大家的損失。他同時澄清稱，網傳其捲款跑路純屬謠言。

熊志豪，1997年生，是湖南拜波拜狗傳媒的創始人，名下唯一存續的湖南拜波拜狗傳媒已被強制執行77.2萬元。熊志豪本人已被多人申請限制高消費。

據被熊志豪拖欠180餘萬元費用的執行製片人劉林鑫透露，目前已有至少30餘人接龍欠款信息，多位供應商被欠款數十萬元不等，已有被欠款公司和個人發起了訴訟。熊志豪近年來一直負債做節目，「拆東牆補西牆，用下一個節目的資金補上一個節目的窟窿」，直到此次徹底「爆雷」。相關人士下一步計畫報案。

婁藝瀟、蔣依依等七位藝人因綜藝「開放營業中」導演欠薪跑路被迫「打黑工」，於9日直...
婁藝瀟、蔣依依等七位藝人因綜藝「開放營業中」導演欠薪跑路被迫「打黑工」，於9日直播宣布自費成為合伙人。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 事件主要牽涉《開放營業中》和《百分百歌手對戰季》兩檔綜藝。婁藝瀟、蔣依依、趙品霖、陸翊等多名藝人，分別指控遭拖欠錄製報酬或借款，並公開向熊志豪追討。

  • 熊志豪承認做節目虧損、拖欠酬勞與工資，也坦言曾拆東補西、讓債務越滾越大，但強調自己沒有捲錢跑路，稱相關說法是謠言，並表示會以未來收入優先償還債務。

  • 據相關人士說法，受影響者已至少30餘人，包含藝人、供應商與工作人員，部分公司和個人已提起訴訟，下一步還可能報案處理。熊志豪名下公司也曾被強制執行，且本人被申請限高。

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