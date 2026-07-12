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重慶「哈蘭蔥」爆火 釣出本尊回覆 原創者：非蔥是蒜

中國新聞組／北京12日電
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「哈蘭蔥」爆火。（視頻截圖）
「哈蘭蔥」爆火。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：重慶網友用蒜苗模仿哈蘭德，影片爆紅全球。
  • 重點二：作品獲逾1億瀏覽與600多萬讚，哈蘭德親自回覆。
  • 重點三：原作者已提DMCA維權，盼外界認識重慶原創。

一根長著茂密根鬚的蔬菜，竟在海外社交媒體狂攬超1億瀏覽量與600多萬點讚，甚至引得挪威球星哈蘭德親自下場「翻牌」回覆。這段讓全球網友會心一笑的爆款視頻，實則地地道道的「重慶造」，而視頻裡的主角也不是蔥，而是一根被精挑細選了足足一小時的蒜苗。

▲ 影片來源：YouTube平台＠gersimyftiu1304（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

上游新聞報導，這段近期爆火的視頻中，伴隨「哈蘭德之歌」的魔性配樂，一棵「蔥」憑藉「狂野髮型」和彎曲根莖，神還原了哈蘭德脖子前傾的出圈梗圖，被網友戲稱「哈蘭德撞臉一棵蔥」。#蔥的花語是哈蘭德##哈蘭德刷到了哈蘭蔥#等話題相繼衝上熱搜。

視頻原作者姚先生是哈蘭德的鐵杆球迷，重慶人。他稱，自己前幾日就注意到網上有人嘗試用蔥模仿哈蘭德，創意絕佳，相似度卻始終差點意思。為了完美復刻偶像那頭標誌性金髮和「伸脖子」慶祝的體態，姚先生特意跑去樓下蔬菜店，挨個比對了近一個小時才敲定這位「道具演員」。他解釋，之所以用蒜苗，是因為發現大蔥的根鬚比較短直，蒜苗不僅根鬚茂密、根莖粗壯，還自帶彎曲弧度，顯然是那個「最像」的答案，「好創意必須要配好道具嘛。」

最終，這根蒜苗搭配「哈蘭德之歌」和一句簡單文案被姚先生拍成15秒的短視頻，7月7日發布在中國的社交平台上。

據報導，不少球迷調侃稱，第一秒就認出是在復刻哈蘭德。憑藉極高的還原度，該視頻迅速引發點讚狂潮。

網友移花接木的圖片。（視頻截圖）
網友移花接木的圖片。（視頻截圖）

中國爆火之際，這根蒜苗竟飄洋過海「驚動」了偶像本人。有網友告知姚先生，美國時間7月8日，哈蘭德看了他拍攝的視頻，親自回覆了一個無奈又搞笑的小狗表情包，瞬間讓這棵「蔥」熱度狂飆。

「有熱心同胞幫我在評論區留言，指出原作者是中國的短視頻帳號『姚有錢是個短腿喵』，留言都被搬運者直接刪除了。」姚先生溝通無果後，迅速向海外平台提交相關證據，正式發起DMCA知識產權投訴。他稱，該條視頻的流量在發布平台上屬於現象級的，搬運者也因此獲利。姚先生透露，目前投訴已有專人介入處理，自己正靜待最終的維權結果。

「我看世界盃沒有特定主隊，創作這段視頻純粹是因為喜歡哈蘭德這名球員。」姚先生坦言，蔬菜模仿哈蘭德的點子並非他的原創，比起維權，他更在意的是希望讓更多人知道這個創意來自中國網友，那條視頻來自重慶，而不是某個搬運帳號。至於那根「功勳蒜苗」，姚先生笑言重慶近期天熱，它被保存在冰箱裡，目前稍微有些蔫了，「畢竟被哈蘭德回覆過，還是準備盡可能多保存一段時間。」

「哈蘭蔥」爆火。（視頻截圖）
「哈蘭蔥」爆火。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 影片裡看似是「蔥」的主角，其實不是蔥，而是一根經過精挑細選的蒜苗。原作者認為蒜苗的根須、粗細與彎曲弧度更像哈蘭德。

  • 因為蒜苗的外形神似哈蘭德的金髮與前傾脖子，再配上「哈蘭德之歌」和簡短文案，形成強烈反差與趣味性，因此迅速累積超高瀏覽與讚數。

  • 原作者表示搬運帳號刪除他人指出來源的留言，還疑似藉高流量獲利，因此向海外平台提出DMCA投訴。他最在意的是原創出自重慶，而非搬運者。

挪威 哈蘭德

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