便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 河南西瓜因供過於求嚴重滯銷，收購價從0.6至0.8元/斤跌至0.3元/斤。

河南西瓜因供過於求嚴重滯銷，收購價從0.6至0.8元/斤跌至0.3元/斤。 重點二： 開封通許縣形成自發西瓜集市，農戶清晨排隊賣瓜，仍常出現整車賣不完。

開封通許縣形成自發西瓜集市，農戶清晨排隊賣瓜，仍常出現整車賣不完。 重點三：部分地區出現低價包圓助農現象，但專家建議理性種植並拓展小型瓜與線上銷售。

河南西瓜 滯銷，網友稱，在開封市周邊，花50塊錢（人民幣，下同，約7.37美元）就能把一整車接近1000斤的西瓜「包圓」了。有瓜農哀嘆：西瓜一斤不到1分錢。

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經濟觀察報報導，清晨4、5點，晨曦剛剛從天邊冒出，河南開封通許縣豎崗鎮裴莊的道路邊已經排了一長串的三輪車，每輛三輪車上都壘滿了西瓜。沒多久，上百輛三輪車集結在此，綿延數里。這些車子是附近的農戶們開過來的，這裡自發形成了一個西瓜集市。

這裡的西瓜收購價格從去年的0.6元-0.8元/斤腰斬至0.3元/斤，外地採購商的身影也變少了，好多農戶連續三天蹲守，連一車西瓜都賣不完。地頭裡的瓜眼看就要熟到開裂。

據報導，河南西瓜滯銷的消息在社交媒體上不斷擴散。不少網友分享稱，在開封市周邊，花50塊錢就能把一整車接近1000斤的西瓜「包圓」了。這樣的「包圓」故事在河南多地形成接力，普通市民、餐廳老闆、企業負責人整車購入路邊攤販的西瓜，自發助農。前不久，清明上河園景區也加入其中，大批量採購滯銷西瓜，從7月1日起在景區免費送瓜。

另外，韓少是安徽阜陽市太和縣的一位西瓜種植戶，承包了超過30畝的西瓜地。往年此時，村裡會有一批又一批從河南信陽、駐馬店等地趕來專門收購次品瓜的商戶，他們往往駕駛著一輛6米長的大貨車，一次要裝走上萬斤。

2200斤西瓜賣20元，瓜農大嬸無奈哭訴：1斤瓜不到1分錢。（視頻截圖）

往年從河南前來收購的客商，也能給次品瓜0.3元/斤的出價。但今年，他們的身影遲遲未現。「可能河南本地的西瓜供應已經過於飽和，外地客商也就沒有必要再往這邊來了。」韓少猜測。

去年還熱火朝天的西瓜行情，今年怎麼突然就踩了急剎車？韓少回憶道：「前些年，河南夏邑的頭茬瓜賣完後，我們這裡的瓜才開始賣。現在兩邊的頭茬瓜幾乎同時上市了。」

往年，韓少及周邊農戶多在正月十五之後才栽種瓜苗。但大約兩年前，已有人嘗試在上一年的臘月下苗，將西瓜的上市時間從次年的6月提前至4至5月。而到去年，該產區採用這一方法的種植戶顯著增多，「搶跑」現象大面積出現，原本錯峰接力的上市節奏，最終演變為集中「撞車」。

今年，河南、安徽等地的西瓜價格下探的另一個原因是供需失衡。一畝田農業大數據研究院研究員連維表示，今年河南西瓜市場供應熱度穩中有升，說明產區出貨意願並未減弱，但采購端的需求並沒有同步上漲。

連維稱，從未來發展態勢看，一方面要呼籲種植戶理性種植，切勿盲目跟風擴種；另一方面，建議優化品種結構，避免在大路品種上過度內卷，可適應消費需求趨勢將小型西瓜作為重點方向，同時持續拓展線上銷售渠道。

2200斤西瓜賣20元，瓜農大嬸無奈哭訴：1斤瓜不到1分錢。（視頻截圖）