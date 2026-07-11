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籠門不該鎖？貴港動物園洪水3獅溺亡惹議 園方無奈回應

中國新聞組／北京11日電
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倖存的獅子。（取材自極目新聞）
倖存的獅子。（取材自極目新聞）

受颱風「美莎克」持續強降雨影響，廣西貴港遭遇嚴重洪澇災害，當地動物園受損慘重，逾百隻動物被洪水沖走，僅尋回一隻梅花鹿，園內更有3隻獅子因被鎖死籠舍而不幸溺亡，其中一隻母獅懷有身孕，事件引發網民熱議及質疑。

7月10日，極目新聞記者實地探訪受災動物園，現場滿目瘡痍，大門招牌被洪水損毀破敗脫落，園區地面遍布厚厚淤泥，空氣瀰漫濃重泥腥潮氣。往日熱鬧的草食動物場館幾乎空空蕩蕩，僅剩寥寥幾隻動物倖存，梅花鹿園區內僅剩一隻小鹿，稍有動靜便受驚逃竄，惶恐不安。

園區原本的售票處現已成為工作人員臨時休整點，政府援助物資與社會愛心物資整齊堆放，工作人員正集中開展清淤與災後整理工作。

動物園負責人王女士8日與員工一起清理淤泥時，無奈表示「一片都平了」，並指目前洪水已退，但園區基建已被沖毀，多處籠舍坍塌，汙泥遍地，樹木彎折倒地，估計此次洪水令動物園損失約400萬元人民幣。

她回憶指，7月6日凌晨洪水來得極快，園區突然停電導致電網失效，為防止失去電網約束的獅子越過玻璃傷人，工作人員冒著生命危險，拉著猛獸的籠子將其緊急轉移至後場磚房，並鎖死了所有籠門，惟水退後發現3隻獅子不幸溺亡。

事件曝光後，有少數網民致電及發訊息質疑園方做法，留言指「獅子的命也是命」、「你們怎麼知道獅子出來就一定會襲擊人」。

面對爭議，園區工作人員無奈回應，指動物園周邊村莊密集，洪水突襲之際，為防止獅子、狗熊等猛獸出逃傷及周邊村民，園方人員冒著洪水危險依舊加固鎖死猛獸籠舍，並表示：「要是把狗熊、獅子放出去，對附近群眾都會造成生命危險。一手養大的，我們也捨不得。」王女士亦補充，大型猛獸一旦出逃極難管控，潛在風險極大，形容這是洪災當下最無奈的抉擇。

據園方介紹，此次洪澇令動物園損失慘重，目前仍有上百隻動物失蹤，園方已急發尋物啟事，尋找包括斑馬、駝峰牛、毛驢等走失動物；倖存動物亦面臨飼料短缺、物資匱乏的困境。工作人員透露，園區此前長期斷水斷電，無奈只能少量投餵江水，「怕牠們拉肚子」。

事件引起不少愛心人士關注，有深圳愛心人士專程奔赴貴港，送來礦泉水、動物飼料、食物及消毒物資馳援。物資到位後，工作人員第一時間用乾淨礦泉水投餵倖存動物，終於能安心照料。另據悉，貴港動物園由民營企業「貴港市湖美百獸動物園管理有限公司」營運。

與此同時，網上亦瘋傳「毅力雞」、「堅強豬」、「守望狗」等家禽在洪水中奮力求生的畫面，引發全網關注，成為災情中令人動容的焦點。

精華 FAQ

  • 動物園遭洪水重創，園區基建幾乎被沖毀，籠舍坍塌、淤泥遍地，逾百隻動物失蹤，僅尋回1隻梅花鹿，整體損失估計約400萬元。

  • 園方表示洪水來得極快且一度停電，擔心獅子、狗熊等猛獸失去約束後出逃傷人，因此緊急轉移並鎖死籠門，未料水勢上漲後造成3隻獅子溺亡。

  • 園方回應稱動物園周邊村莊密集，若放出猛獸將對附近群眾構成生命危險，這是洪災下最無奈的選擇，並表示對一手養大的動物也相當不捨。

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