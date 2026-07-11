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巴威增為強颱 北京撤10萬人 浙江「五停」 杭州超市 「一個蛋都買不到」

中國新聞組／北京11日電
快樂猴超市拱墅美達麗陽店商品被搶購一空。(取材自每日經濟新聞)
快樂猴超市拱墅美達麗陽店商品被搶購一空。(取材自每日經濟新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

颱風「巴威」升級為強颱逼近浙閩沿海，北京與浙江多地嚴陣以待，啟動撤離、五停及應急措施，杭州更出現搶購潮，超市物資一度被買空。

颱風「巴威」預計12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸，登陸前再度增強為強颱風級，中心最大風力14級，七級暴風半徑達500公里，帶來暴雨將波及北京及河北等地，相關省份及城市如臨大敵，紛紛「頂格」防颱。北京已撤離10萬人，浙江多地已相繼發布「五停」公告，溫州霞關鎮居民破天荒全部撤離，成了空城，溫州並發布「告全體市民書」，請市民非必要出門。浙江民眾連夜採買物資，搶空超市。

央視新聞報導，「巴威」11日零時再度增強為強颱風級，中央氣象台今6時繼續發布颱風橙色預警，「巴威」逐漸向浙閩沿海靠近，12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸後向西北轉偏北方向移動，其中心已進入颱風24小時警戒區。

隨著颱風「巴威」逐漸臨近，浙江多地已相繼發布「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）公告，包括溫州市平陽縣防汛防台抗旱指揮部已啟動防颱風Ⅱ級應急響應，溫州市洞頭區、永嘉縣、龍港市，台州市黃岩區、路橋區、臨海市等地也已相繼發布「五停」公告。多地嚴陣以待，作為颱風「巴威」的可能登陸點，溫州市10日8時起將防颱風應急響應提升為Ⅱ級。

溫州多地商戶嚴陣以待，溫州平陽縣蕭江鎮有沿街商戶在店門口砌起一堵小牆，牆高大約在成年人大腿位置，還有商戶提前拆除招牌。

多地市民已開啟「超前部署」，杭州更於昨晚（9日）驚爆瘋狂搶購潮，多間大型超市及生鮮店被市民連夜「搬空」，盒馬鮮生、盒馬NB、山姆及小象超市等多間門市，紛紛出現市民排長龍採購防颱物資的震撼畫面。據市民爆料，晚上8時左右，超市內的蔬菜、熟食、鮮肉、甚至即食麵區便已空空如也，有市民笑稱：「連一個雞蛋都買不到。」鄰近的連鎖零食店與便利店同樣人頭湧湧，店員小跑著穿梭補貨。

福建也已召開會議，部署應對颱風「巴威」的相關工作。9日，福建省委書記周祖翼主持召開省委常委會（擴大）會議強調，全省各地各部門要堅決克服麻痺思想和僥倖心理，樹牢底線思維、極限思維，嚴陣以待、嚴密防範、嚴防死守，全面進入響應迎戰狀態。

另據錢江晚報報導，多家航司發布涉及颱風退改簽公告。溫州霞關鎮居民全部撤離，直擊「空城行動」第一現場，居民稱習慣了颱風，但全鎮撤離是第一次。

溫州並發布「告全體市民書」 指出，10日20時，全市已提升防颱風應急響應級別至Ⅰ級，颱風影響期間，請廣大市民非必要不出門，適量儲存生活用水、食物食品；確保生產經營安全，防止次生災害發生。

，受颱風巴威影響，浙江溫嶺金沙灘海域掀起十餘米巨浪。(取材自錢江晚報)
，受颱風巴威影響，浙江溫嶺金沙灘海域掀起十餘米巨浪。(取材自錢江晚報)

精華 FAQ

  • 「巴威」已再度增強為強颱風級，中心最大風力達14級，預計12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一帶沿海登陸，之後再向西北、偏北方向移動。

  • 浙江多地已發布「五停」公告，包含停課、停工、停產、停運、停業；溫州等地也把防颱應急響應提升到Ⅰ級或Ⅱ級，並要求市民非必要不出門。

  • 北京已撤離10萬人，溫州霞關鎮全鎮撤離成空城；杭州則出現連夜搶購潮，多家超市、生鮮店被搬空，甚至有人表示連1個雞蛋都買不到。

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