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捨「輕資產」 拼多多、字節跳動等中國科技巨頭買樓又買地建總部

記者林茂仁／北京11日電
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拼多多近期購入位於上海陸家嘴濱江的星展銀行大廈整棟物業。（財經雜誌）
拼多多近期購入位於上海陸家嘴濱江的星展銀行大廈整棟物業。（財經雜誌）

AI摘要

文章摘要整理：

中國科技巨頭正從租樓轉向買樓買地，拼多多、字節跳動等在核心城市布局總部資產，反映辦公成本考量、資產配置與產業擴張需求同步升溫。

拼多多近期購入位於上海陸家嘴濱江的星展銀行大廈整棟物業，字節跳動、京東等科技企業陸續買地建設總部園區，AI企業也紛紛購置長期辦公空間。曾經奉行「輕資產」的中國互聯網企業，如今正開始把真金白銀投向房地產

一財網報導，業內人士認為，在核心城市辦公樓價格回調、企業現金儲備充裕以及AI產業快速發展的背景下，科技企業正從租賃辦公樓轉向配置總部資產，成為房地產大宗交易市場中一批新的重要買家。

拼多多於近期買下位於上海陸家嘴濱江的星展銀行大廈整棟物業。星展銀行大廈臨近上海地鐵2號線陸家嘴站，北面正對陸家嘴濱江，是一幢標準甲級寫字樓。大廈建築面積約4.6萬平方米，地上19層、地下3層，於2009年竣工，由上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司投資建設。竣工當年，新加坡星展銀行簽下部分樓層長期租約，並獲得大廈冠名權。

天眼查顯示，今年2月3日，一家名為「上海新拼姆樸動電子商務有限公司」的企業成立，註冊資本人民幣50億元，註冊地址正位於陸家嘴環路1318號，即星展銀行大廈所在地，公司董事為拼多多聯合創始人趙佳臻。

事實上，在此之前，拼多多主要採取租賃辦公模式，其上海辦公地點包括金虹橋國際中心、藝豐中心、晶耀虹橋等項目。

近年來，字節跳動持續在北京、上海、深圳、杭州等地建設總部園區和研發基地；京東也在北京、宿遷、杭州、南京等城市布局總部、物流及研發基地；隨著融資規模不斷擴大，智譜、月之暗面等AI企業也開始尋求長期總部辦公空間；零跑汽車、小鵬汽車等智慧汽車企業則陸續建設研發園區和總部基地。

一位跨國房地產服務機構人士表示，近幾年辦公樓大宗交易價格普遍回調，核心資產估值回落，而科技企業普遍資金充裕，在市場低位購入總部資產，不僅能夠鎖定長期辦公成本，未來也有望分享資產升值收益。

以拼多多為例，自2021年實現轉虧為盈以來，其現金儲備快速增長。截至2025年底，拼多多現金儲備已達人民幣4223億元。在充裕現金支持下，斥資數十億元購置上海核心區總部物業，對企業而言既能滿足未來辦公需求，也是長期資產配置的一部分。

上述房地產基金人士表示，企業擁有自有辦公樓後，不僅可以避免未來租金上漲帶來的成本壓力，也有助於提升固定資產規模和資產負債表質量。

精華 FAQ

  • 拼多多近期買下上海陸家嘴濱江的星展銀行大廈整棟物業，該樓鄰近地鐵2號線陸家嘴站，屬標準甲級寫字樓，建築面積約4.6萬平方米。

  • 主要原因包括核心城市辦公樓價格回調、企業現金儲備充裕，以及AI等新產業快速發展。購置自有總部可鎖定長期辦公成本，也有機會分享資產升值。

  • 自有辦公樓可避免未來租金上漲帶來的壓力，提升固定資產規模與資產負債表質量，同時滿足長期辦公需求，對大型科技企業尤其具有戰略意義。

拼多多 新加坡 房地產

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