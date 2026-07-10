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現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

中國新聞組／北京10日電
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男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

60歲梁大伯日前在浙江永嘉解救一條被困大網的大蛇時，竟反遭大蛇「鎖喉」死咬住脖子不放，情急之下唯有剪斷大蛇滿口鋸齒才脫險。事件雖有驚無險，惟再次揭示「農夫與蛇」的故事屢屢在現實上演，皆因不少人堅持「見蛇不能打，只能放生」，結果屢屢遭反噬受傷。

紅星新聞報導，事發7月3日，梁大伯在鄰居陪同村支書陪同下，驅車一個多小時從瑞安趕到溫州市蛇類研究所求救。所長陳俊標檢查後發現，梁大伯衣服被咬破，靠近咽喉的脖頸部位有明顯咬傷及血痕。經確認，咬人的是一條重達三、四斤的王錦蛇，所幸無毒，惟陳俊標指出，若換成毒蛇，「這樣鎖喉式的咬法，那就很致命了」。

據梁大伯講述，事發起因是鄰居在菜地架設大網，原意是防止雞鴨鵝亂啄蔬菜，卻意外網住一條大蛇，鄰居因害怕蛇類而找上他幫忙。由於蛇的頭尾均被困在網中，梁大伯先嘗試用剪刀剪破漁網，但剪刀太鈍剪了半天仍未成功；他遂改用袋子，打算將蛇從網中取出後放生。豈料就在此時，大蛇突然飛速探頭，一口咬住他的脖子。

梁大伯痛極之下立即伸手抓緊蛇的七寸位置，試圖將牠掙脫，惟大蛇異常頑固，死咬不放。他最終只能請人拿來剪刀，把蛇滿口牙齒剪斷，才得以脫險。

事後他坦言有些懊悔：「農村的人有些迷信，家和房子周圍發現蛇，是要放生的。我們小時候都讀過農夫與蛇的故事，道理都懂，但還是被蛇咬了。」不過即使受傷，他仍表示：「我本來是要放生的，只是被咬了有些生氣」，並稱會將蛇帶回家放生。

據報導，陳俊標表示，類似「農夫與蛇」的事件在當地經常發生，因農村房舍內外常有蛇類出沒，尤其夏季更是毒蛇活躍季節。他透露，永嘉曾有一對70多歲老夫婦，家中闖入一條眼鏡蛇，老爺子本想用掃把壓住蛇身放生，結果被咬傷腳部，送院搶救才保住性命。他強調：「蛇類絕對是會主動攻擊人類的，這個道理和經驗，我們是經過救治成千上萬的蛇傷患者總結出的。」

陳俊標又提醒，毒蛇通常視棲息地為自己地盤，一旦有人經過便可能突然竄出攻擊後迅速縮回，令人猝不及防。他建議市民野外活動時應提高防蛇意識，盡量穿著長衣長褲及高幫鞋，並將褲腳綁緊。若不幸被毒蛇咬傷，應保持鎮定，一邊擠出傷口毒液一邊以清水清洗，並盡快就醫；若傷口在四肢，應避免走動，在原地等待救援，並可拍下毒蛇照片以助醫師診斷。

蛇的頭尾都被網子困住。(取材自都市快報橙柿互動)
蛇的頭尾都被網子困住。(取材自都市快報橙柿互動)

男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

精華 FAQ

  • 鄰居在菜地架設大網防雞鴨啄菜，卻意外網住一條大蛇，因對方害怕蛇類便找梁大伯幫忙。他原本想把蛇從網中救出後再放生，沒想到過程中遭咬傷。

  • 他先抓住蛇的七寸試圖掙脫，但大蛇仍死咬不放，最後只好請人拿來剪刀，把蛇滿口鋸齒剪斷，才終於脫險並前往蛇類研究所求助。

  • 專家表示夏季毒蛇活躍，民眾野外應穿長衣長褲與高幫鞋、綁緊褲腳，若被咬要保持鎮定、清洗傷口並盡快就醫，必要時拍下毒蛇照片協助診斷。

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