我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

「想吃遍中國美食」哈蘭德徵旅行攻略 中球迷瘋狂提案

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈蘭德希望能到中國吃美食。(新華社)
哈蘭德希望能到中國吃美食。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：哈蘭德發文詢問首次來中國必吃必玩項目。
  • 重點二：中國球迷熱情回應，紛提吃遍全中國攻略。
  • 重點三：他與中國淵源深，包括中餐偏好與多個品牌合作。

世界盃8強名單出爐，挪威隊睽違28年重返世界盃，哈蘭德(Erling Haaland)無疑是大功臣，他也靠著丸子頭在中國暴紅。「我很好奇，如果第一次來，有什麼是你們推薦一定要嘗試或體驗的嗎？」哈蘭德9日發文透露想到中國，直呼中國球迷「比想像中更熱情」。他並非第一次向中國球迷討教美食攻略，但這次，中國球迷較以往更熱情回應，紛化身「專屬規劃師」，為他排出吃遍中國的行程。

哈蘭德希望能訪問中國。(視頻截圖)
哈蘭德希望能訪問中國。(視頻截圖)

哈蘭德在文中表示，已刷到許多有趣的留言與內容，並感謝球迷支持，希望稍晚能親自到中國感受一番。此前他也曾在個人社群帳號發文，提到聽聞中國美食豐富，「真想把它們都嘗一遍」，並詢問網友「在中國有什麼食物是我一定不能錯過的」？

哈蘭德的中國飲食淵源其實由來已久。他自5歲起便常光顧挪威本地的中餐館，必點糖醋雞與北京烤鴨；加盟曼城後，他也頻繁造訪唐人街，燒鵝、叉燒、宮保雞丁都在他的美食清單上，並多次表示海外改良版中餐無法滿足他，渴望嘗到中國本地原汁原味的口味。

今年6月世界盃賽前受訪時，哈蘭德也曾多次提及中國元素。當時有網友向他推薦重慶李子壩輕軌穿樓景觀，哈蘭德誤將輕軌當成美食，天真詢問「可以吃嗎？」，隨後拍攝影片做出張大嘴「吞」下輕軌並打飽嗝的動作。重慶文旅官方隨即在社群回應：「軌道不供餐，毛肚管飽！」並拍攝火鍋、小吃畫面邀請他前來打卡。

哈蘭德也主動認領中國球迷為他取的暱稱「哈寶」，並點讚、循環播放球迷創作的DJ電音版「哈蘭德之歌」，甚至曾帶隊友在更衣室合唱。他入駐中國社群平台僅一個多月，粉絲數已達638萬，超過挪威全國563.4萬的人口總數。他的女友伊莎貝拉也在抖音上穿旗袍、學包餃子，並以「哈寶」稱呼互動，為他日後的中國行預熱。

消息發布後，網友評論區隨即湧入大量推薦，不少人貼心規畫出遊玩路線：早上安排廣式早茶、腸粉蝦餃，中午推薦麻辣鮮香的川渝火鍋與正宗宮保雞丁，晚上則安排燒烤、小龍蝦與地方特色小吃。還有網友提出文旅攻略，除了看重慶輕軌，還安排他看伍佰演唱會、參加村超。

哈蘭德在今年6月正式宣布成為中國知名涼茶品牌「王老吉」全球品牌代言人。除了王老吉之外，哈蘭德也擔任了中國著名家電品牌「美的」的品牌大使。

哈蘭德向中國球迷討教美食攻略。(取材自微博)
哈蘭德向中國球迷討教美食攻略。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在社群發文表示，若第一次到中國，想知道大家推薦必吃或必體驗的項目，並提到自己看到許多有趣留言，也期待未來能親自到中國感受。

  • 球迷相當熱情，紛紛化身專屬規劃師，替他安排廣式早茶、川渝火鍋、燒烤、小龍蝦等行程，還有人加入重慶輕軌、伍佰演唱會與村超等文旅建議。

  • 他從小就常吃中餐，加盟曼城後也常去唐人街，還曾因重慶輕軌話題與文旅互動；此外，他已成為王老吉全球代言人與美的品牌大使。

世界盃 挪威 哈蘭德

上一則

全球首例 宇樹G1機器人在美完成活體切除膽囊手術

下一則

00後已經在當博導了 24歲AI學者唐晨宇入職北京大學

延伸閱讀

穿旗袍、謝中國球迷 挪威球星哈蘭德女友「接地氣」

穿旗袍、謝中國球迷 挪威球星哈蘭德女友「接地氣」
世界盃／Google搜尋哈蘭德有驚喜彩蛋 突現身整排「維京戰士划船」

世界盃／Google搜尋哈蘭德有驚喜彩蛋 突現身整排「維京戰士划船」
世界盃／哈蘭德撞臉「七龍珠」魔人普烏 本尊認證：我不否認

世界盃／哈蘭德撞臉「七龍珠」魔人普烏 本尊認證：我不否認
世界盃／稱大家都知道哈蘭德踢法 巴西教頭：沒有針對性戰術

世界盃／稱大家都知道哈蘭德踢法 巴西教頭：沒有針對性戰術

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心