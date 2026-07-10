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00後已經在當博導了 24歲AI學者唐晨宇入職北京大學

中國新聞組／北京10日電
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24歲的劍橋大學博士唐晨宇已正式入職北京大學。(取材自澎湃新聞)
24歲的劍橋大學博士唐晨宇已正式入職北京大學。(取材自澎湃新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：24歲唐晨宇入職北京大學並擔任博士生導師。
  • 重點二：他聚焦人工智慧與可穿戴生物電子系統交叉研究。
  • 重點三：團隊開發靜默語音界面，解碼準確率逾95%

「00後」年輕學者正式走上學術一線。北京大學信息工程學院官網近日更新師資名單，稍早前入職擔任該院助理教授的唐晨宇，現已擔任博士生導師，年僅24歲的唐晨宇長期專注於人工智慧與可穿戴生物電子系統的交叉領域研究，聚焦人體狀態的連續感知與閉環健康干預，其高教履歷與豐碩的科研成果引發學界關注。

澎湃新聞報導，官方資料顯示，唐晨宇先後取得北京航空航天大學學士與英國劍橋大學電子工程博士學位，並曾任劍橋大學工程系助理研究員及倫敦大學學院榮譽研究員。他曾以第一作者身分在《Nature Sensors》、《Nature Communications》及《PNAS》等國際頂尖期刊發表12篇論文，累計發表逾30篇，並公開一項PCT國際專利。

唐晨宇在學術上的一大指標性突破，是重新定義了可穿戴「靜默語音界面（SSI）」的設計標準。該技術透過捕捉人體在無聲狀態下的口腔與面部肌肉活動來傳遞語音資訊，不僅能輔助健康人群進行隱蔽交流，更能幫助因腦中風、漸凍症或喉癌術後導致語言障礙的患者恢復溝通能力。

為突破系統的舒適性與效能瓶頸，唐晨宇團隊設計出一款基於一維卷積神經網絡的輕量級解碼模型。實際應用測試結果表明，該便攜式系統在安靜、嘈雜及不同佩戴條件等複雜環境下，仍能保持95%以上的語音解碼準確率，在計算成本、佩戴舒適度與數據處理速度上均達到可實際應用的水準。

精華 FAQ

  • 他年僅24歲就入職北大並擔任博士生導師，且在AI與可穿戴生物電子交叉領域已有多項成果，包含在國際頂尖期刊發表多篇論文，因而引發關注。

  • 他長期專注於人工智慧與可穿戴生物電子系統的交叉研究，重點在人體狀態的連續感知與閉環健康干預，希望把感測與健康應用結合起來。

  • 該技術透過偵測口腔與面部肌肉活動來傳遞語音資訊，可用於隱蔽交流，也能協助中風、漸凍症或喉癌術後患者恢復溝通，測試準確率超過95%。

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