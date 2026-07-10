北齊千年佛立像「找到頭」 山西村民挖出佛首無償贈博館

村民挖到的佛首 。(取材自極目新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 山西汾陽村民挖出北齊佛首，已無償交博物館。

山西汾陽村民挖出北齊佛首，已無償交博物館。 重點二： 博物館初步比對認為佛首與館藏佛身高度一致。

博物館初步比對認為佛首與館藏佛身高度一致。 重點三：館方將於2026年7月11日邀專家正式鑑定。

近日，山西汾陽市三泉鎮東趙村村民在地裡挖到一顆佛首，已無償交予汾陽市博物館。汾陽市博物館9日透過官方微信 公眾號說明，館內現存一尊缺失佛首的北齊佛立像，同樣出土於東趙村，經初步外觀比對，此次上交的佛首與館藏佛立像在石質材料、雕刻技法、紋飾風格等方面高度一致，疑似原為同一尊造像構件；據地方文獻《汾陽金石類編》記載，該造像為北齊天保三年靜安寺遺存石刻，若以此推算，佛首與佛身距今至少有1400年歷史。

極目新聞報導，東趙村黨總支書記田新聖表示，佛首是村民近期在當地養豬場附近挖到的，目前已無償交給汾陽市博物館。他提到，博物館展出的佛立像佛身此前就是在該村發現的，「此次發現佛首，我們也並沒有感到非常驚奇」，並說明村子過去曾有七八座廟，先前發現的佛像皆出自這些寺廟。後續官方將對挖到佛首的村民給予獎勵，並致贈村裡一面錦旗。

另一位知情的東趙村村民魏先生說明了尋回佛首的經過。他表示，汾陽市博物館展出的那尊佛立像原屬於他們村，後來被收藏至博物館，但佛像的頭部、手部及腳部均已缺失；他先前參觀博物館時，一眼認出這尊殘缺佛立像是自己村裡的，隨即聯繫村委協助在村內尋找缺失部位，近期才發現了這顆佛首。挖到佛首的村民賀先生則表示，這顆佛首是他一個多月前在地裡挖到的，已無償交給汾陽市博物館。

汾陽市博物館9日在說明中指出，為精準判定文物年代、真偽及構件匹配關係，館方訂於2026年7月11日邀請山西省石刻、文物鑒定領域專家，對佛首進行系統性專業考證，將從石質肌理、形制比例、雕刻工藝、斷口吻合度等多維度比對研判，最終文物屬性、年代及匹配結論將以官方專家鑑定意見為準。目前該佛首已由館方按文物保管規範安全封存，並將依《博物館藏品管理辦法》規定，於鑑定完成後完成登記建檔與入庫程序。

汾陽博物館展出的佛立像。(取材自極目新聞)

佛首與佛身完璧歸趙。(取材自極目新聞)