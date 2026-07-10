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偽造泰國出生登記 上百中國孩童都有個「假爸爸」

中國新聞組╱北京10日電
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泰國皇家警察偵辦中國籍男子涉詐騙及洗錢，查到泰男「假父親」幫中國童取得泰籍案外案...
泰國皇家警察偵辦中國籍男子涉詐騙及洗錢，查到泰男「假父親」幫中國童取得泰籍案外案，展開大掃蕩。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

泰國警方揭發一個偽造出生登記網絡，透過假父親替164名中國孩童辦理國籍，已逮捕42人並擴大追查洗錢與相關共犯。

泰國警方9日宣布破獲一起涉嫌偽造出生登記的犯罪集團，他們涉嫌安排泰國男子充當「假父親」，協助164名中國籍兒童取得泰國國籍。警方共逮捕42人，包括18名涉嫌充當生父的泰國男子、醫院職員、區公所官員、中國籍家長等，正擴大追查。

泰國皇家警察與內政部地方行政廳9日聯合舉行記者會，表示該案件源於2024年偵辦一名中國籍男子涉嫌詐騙及洗錢案時，發現其三名子女均持有泰國國籍，進一步追查後，揭露整起假出生登記的犯罪網絡。

曼谷郵報和鮮新聞英文報報導，警方調查指出，曼谷一間私立醫院的病歷管理人員涉嫌擔任仲介，向中國客戶提供7萬泰銖（約2099美元）的生產專案。調查人員表示，她可從每個案件收取約2萬泰銖代辦費，涉嫌經營這項非法業務已超過五年。

調查發現，過去五年共有164名中國籍母親所生子女，由泰國男子登記為父親。調查人員指出，並未發現任何與泰國父親有關的產前記錄，並補充說，泰國男子事後出現只是為了承認親子關係，從而使醫院能夠簽發出生登記文件，將他們列為孩子的父親。

警方也逮捕一名區公所戶政人員，他被控協助辦理登記手續及核發出生證明。

報導指出，目前共有18名被指控充當「假父親」的泰國男子、21名中國籍父母和1名寮國籍母親遭逮捕。

警方補充說，有至少19名兒童經DNA檢驗後，證實與登記的父親沒有血緣關係，相關出生登記已遭撤銷。

另外，由於此案可能涉及洗錢犯罪，反洗錢辦公室（AMLO）已介入調查涉案資金流向及相關資產，警方也會持續追查其他可能涉案的醫院及相關人士。

精華 FAQ

  • 該犯罪集團涉嫌安排泰國男子充當「假父親」，替中國籍母親所生子女辦理泰國出生登記與國籍文件，讓164名孩童取得泰國身分，並藉此掩飾真實親子關係。

  • 警方最初是在2024年偵辦一名中國籍男子的詐騙與洗錢案時，發現其3名子女都持有泰國國籍，進一步追查後，才揭開這起以假出生登記運作的犯罪網絡。

  • 目前共有42人被捕，包括18名假父親、21名中國籍父母、1名寮國籍母親，以及醫院與戶政相關人員；警方也已交由AMLO追查資金流向，持續擴大調查其他涉案者。

泰國 內政部

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