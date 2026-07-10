中國年輕人不結婚、不生育、不買房 寧炒股也不戀愛

愈來愈多的中國年輕人不肯結婚。圖為江蘇省蘇州市的年輕人在拍攝婚紗照。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 上海人民公園一端是相親角、另一端是股市沙龍，折射中國年輕人不婚不育不買房、轉而熱衷投資理財的現象。

上海人民公園裡的「相親角」，周末總會聚集不少操心兒女婚嫁的父母；人民公園另一頭，原本是中老年股民聚集的「股市沙龍」，近來出現了不少年輕面孔，有剛畢業的小白領，也有想聽聽馬路消息的上班族。人民公園兩端風景，反映出當下中國年輕人流行的「三不主義」：不結婚、不生育、不買房；寧可炒股也不想談戀愛。

走進「相親角」，其實嗅不到戀愛的溫馨味，只有清晰的明碼標價。焦心的父母會將自家孩子個人資料，如：年齡、職業、薪水、資產狀況甚至個人特點等列印在Ａ四紙護貝，然後放在樂譜架上或夾在菜籃車上展示。只要有人稍作停留或俯身觀看，阿姨或爺叔就會靠近詢問：「你是男孩還是女孩？哪一年出生？本地人還是外地人？」

人民公園另一頭廣東路和西藏中路交叉口，被上海人稱做「股市沙龍」，周末也總是人聲鼎沸，不少股民會聚集在樹下分享各路消息和觀點。一些民間「股神」還會架起設備，現場為其他股民分析走勢。

一名老股民說：「2024年上證指數在全年最低點2635點，我就看好ＣＰＯ（光通信）類股，投入人民幣50萬元，到今年獲利已超150%。」除危機入市，他聲稱「就是膽大心細而已」。

「股市沙龍」原以中老年股民為主，現在則多了不少年輕面孔。一位女性上班族分享她的投資經歷說，以前總覺得炒股會虧錢。去年11前，一位長輩勸她開證券帳戶，說現在行情穩，可以賺點零花錢。她抱著試試看的心態，「沒想到假期結束後開盤，股市就蹭蹭漲，帳戶多了十個點的收益，我當時就震驚了，股市來錢這麼快？」

上交所最新數據顯示，今年3月Ａ股新增開戶460.1萬戶，較前月大增82.3%。新開戶中，30歲以下群體占比逾60%。另一方面，中國民政部數據則顯示，今年第一季結婚登記僅169.7萬對，年減11.3萬對，兩個數據似乎也印證了人民公園前述的兩幅景象。