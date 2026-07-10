我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

李鍾碩、IU分手了 4年戀情畫下句點 公司證實：回到前後輩關係

中國年輕人不結婚、不生育、不買房 寧炒股也不戀愛

記者林宸誼╱北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
愈來愈多的中國年輕人不肯結婚。圖為江蘇省蘇州市的年輕人在拍攝婚紗照。（路透資料照...
愈來愈多的中國年輕人不肯結婚。圖為江蘇省蘇州市的年輕人在拍攝婚紗照。（路透資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

上海人民公園一端是相親角、另一端是股市沙龍，折射中國年輕人不婚不育不買房、轉而熱衷投資理財的現象。

上海人民公園裡的「相親角」，周末總會聚集不少操心兒女婚嫁的父母；人民公園另一頭，原本是中老年股民聚集的「股市沙龍」，近來出現了不少年輕面孔，有剛畢業的小白領，也有想聽聽馬路消息的上班族。人民公園兩端風景，反映出當下中國年輕人流行的「三不主義」：不結婚、不生育、不買房；寧可炒股也不想談戀愛。

走進「相親角」，其實嗅不到戀愛的溫馨味，只有清晰的明碼標價。焦心的父母會將自家孩子個人資料，如：年齡、職業、薪水、資產狀況甚至個人特點等列印在Ａ四紙護貝，然後放在樂譜架上或夾在菜籃車上展示。只要有人稍作停留或俯身觀看，阿姨或爺叔就會靠近詢問：「你是男孩還是女孩？哪一年出生？本地人還是外地人？」

人民公園另一頭廣東路和西藏中路交叉口，被上海人稱做「股市沙龍」，周末也總是人聲鼎沸，不少股民會聚集在樹下分享各路消息和觀點。一些民間「股神」還會架起設備，現場為其他股民分析走勢。

一名老股民說：「2024年上證指數在全年最低點2635點，我就看好ＣＰＯ（光通信）類股，投入人民幣50萬元，到今年獲利已超150%。」除危機入市，他聲稱「就是膽大心細而已」。

「股市沙龍」原以中老年股民為主，現在則多了不少年輕面孔。一位女性上班族分享她的投資經歷說，以前總覺得炒股會虧錢。去年11前，一位長輩勸她開證券帳戶，說現在行情穩，可以賺點零花錢。她抱著試試看的心態，「沒想到假期結束後開盤，股市就蹭蹭漲，帳戶多了十個點的收益，我當時就震驚了，股市來錢這麼快？」

上交所最新數據顯示，今年3月Ａ股新增開戶460.1萬戶，較前月大增82.3%。新開戶中，30歲以下群體占比逾60%。另一方面，中國民政部數據則顯示，今年第一季結婚登記僅169.7萬對，年減11.3萬對，兩個數據似乎也印證了人民公園前述的兩幅景象。

精華 FAQ

  • 相親角呈現父母為子女婚姻奔走的焦慮，股市沙龍則吸引越來越多年輕人交流投資心得。兩端景象對照出年輕世代對婚戀、置產與財富累積的不同選擇。

  • 因為不少年輕人傾向不結婚、不生育、不買房，認為傳統婚戀與置產壓力過大；相較之下，炒股被視為更直接、也更可能快速帶來收益的選項。

  • 上交所顯示今年3月A股新增開戶460.1萬戶，月增82.3%，且30歲以下占比逾60%；同時民政部公布今年第一季結婚登記僅169.7萬對，年減11.3萬對。

上一則

香港華語片冠軍「破．地獄」 原班人馬拍新片 黃子華這麼說…

下一則

香港2婦搭小巴踩到腳 大打出手後掐頸、跪壓…釀成命案

延伸閱讀

台股財富效應 內需未雨露均霑 消費集中餐飲、出國旅遊

台股財富效應 內需未雨露均霑 消費集中餐飲、出國旅遊
黑白集/政策變相鼓勵炒股 台灣「窮得只剩下股市」

黑白集/政策變相鼓勵炒股 台灣「窮得只剩下股市」
妻藏兩段婚史 華男控騙婚、掏空公司

妻藏兩段婚史 華男控騙婚、掏空公司
年輕人買房難 大華府父母用這2招幫子女

年輕人買房難 大華府父母用這2招幫子女

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬
數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心

數百萬人靠社安金生活 為何78%這數字令人驚心