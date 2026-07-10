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1家4口遊澳門染病毒 搭機回上海「全程噴屎」 東航回應了

中國新聞組／北京10日電
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網友發文。（取材自微博）
網友發文。（取材自微博）

一名網友發文稱，一家四口赴澳門旅遊期間全員發燒、腹瀉就醫，醫院表示屬集體事件需通報，但隔天仍搭機返上海，期間弟弟「全程都在噴屎」，座椅、毯子及靠枕均遭汙染，返抵上海後檢查發現一家人出現多種病毒感染。事件曝光後，海關證實曾攔截檢疫異常旅客，涉事航班也已完成消毒，東航回應一家四口檢疫異常一事表示，未發現對後續航班造成特殊影響。

綜合鳳凰網、中國新聞周刊、瀟湘晨報報導，事件源自一則社群平台貼文，發文者表示，一家四口在澳門旅遊期間陸續出現發燒、腹瀉症狀並前往醫院就診，院方告知屬集體事件，需要依規定上報。不過，一家人在服用退燒藥後，隔天仍搭機返回上海。

貼文指出，返程飛行途中，其中一名年幼家人在機上腹瀉，導致座椅、毛毯及靠枕等用品遭到汙染。返抵上海就醫後，檢查結果顯示，全家感染包括新冠病毒、沙門氏菌及柯薩奇病毒等多種病原體，引發網友關注是否影響公共衛生安全。

媒體向相關單位查證後，海關工作人員證實，7月3日確實有一趟入境航班出現一家四口檢疫異常情形，現場已依法完成攔截、排查及相關處置，並第一時間通知航空公司，要求依規定落實客艙衛生清潔及消毒等措施。

涉事航司表示，相關航班已依照國家出入境衛生檢疫標準完成全面消毒作業，目前未發現對後續航班造成特殊影響，也未接獲因此衍生的其他問題。

中國海關總署公告指出，進出境旅客如出現發熱、嘔吐、腹瀉等傳染病症狀，或已確診感染傳染病，應主動向海關進行健康申報，並配合體溫檢測、流行病學調查、醫學排查及採樣檢測等衛生檢疫措施。

公告並指出，若隱瞞病情或逃避檢疫，依法須承擔相應法律責任；如因此引起檢疫傳染病傳播，或具有傳播嚴重危險，還可能依法承擔刑事責任。

精華 FAQ

  • 事件源自社群平台貼文，發文者稱一家4口在澳門旅遊期間陸續發燒、腹瀉就醫，返程搭機時有人在機上失禁，相關內容引發大量關注與轉傳。

  • 報導指出，回到上海就醫後檢查發現，全家感染多種病原體，包括新冠病毒、沙門氏菌及柯薩奇病毒等，顯示其症狀並非單一原因造成。

  • 海關證實曾攔截一家4口檢疫異常旅客，並要求航空公司落實清潔消毒；東航則表示涉事航班已完成全面消毒，未發現對後續航班造成特殊影響。

東航 澳門

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