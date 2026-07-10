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蘭州中川機場「捕鼠辦」火了 1家3口上崗 還有專人伺候

中國新聞組／北京10日電
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「捕鼠官」喪彪（右）和翠花。（取材自蘭州中川機場官方賬號）
「捕鼠官」喪彪（右）和翠花。（取材自蘭州中川機場官方賬號）

近日，「蘭州機場捕鼠辦」走紅網絡，機場收養的一家三口流浪貓有專人照顧，引發網友熱議，紛紛大讚機場此舉暖心。三隻「捕鼠官」分別是貓爸「喪彪」、貓媽「翠花」和貓崽「小翠果」，日常生活在機場D58登機口附近的封閉玻璃獨立貓舍內，「旅客通過安檢後，下電梯就可以看見。」

▲ 影片來源：YouTube＠笑容-帮猫主理人（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

華西都市報報導，蘭州中川機場工作人員表示，貓舍裡配備有貓窩、貓爬架、空氣淨化器等設施。該工作人員表示，「因為有旅客反映貓可能會抓傷人，考慮到旅客安全問題，所以貓貓們一般都是生活在貓舍內，偶爾會把它們放出來。」機場內有專人照顧「捕鼠官」們，也會定期給它們驅蟲、打疫苗，確保貓貓們的身體健康。

據悉，蘭州中川機場的兩隻流浪狸花貓於今年年初走紅網絡後，機場方及時將它們「收編」，任命為「中川捕鼠辦主任」與「副主任」，並向全網徵集名字，最終確定公貓取名為「喪彪」，母貓取名為「翠花」。

蘭州中川機場官方帳號介紹，4月底，「捕鼠辦主任」「喪彪」經過健康檢查、絕育後正式上崗。「喪彪」的伴侶「翠花」則在寵物醫院剖腹產生下「小翠果」後，母女倆於6月一同回到「捕鼠辦」貓舍，一家三口共同駐守「捕鼠崗位」，吸引大量往來旅客駐足拍照。機場官方帳號上，還專門開設了「喪彪和翠花」專欄，分享一家三口的日常。

精華 FAQ

  • 因機場收養了流浪狸花貓一家3口，作為巡守機場的「捕鼠官」。這些貓被安置在D58登機口附近的封閉貓舍，兼具滅鼠與陪伴旅客的話題性，因而引發關注。

  • 貓舍內備有貓窩、貓爬架、空氣淨化器等設施，且有專人負責餵養與清潔。機場也會定期替牠們驅蟲、打疫苗，並多在貓舍內活動，以兼顧健康與旅客安全。

  • 兩隻流浪狸花貓今年年初走紅後，機場將牠們收編並公開徵名，最後取名為「喪彪」與「翠花」。4月底「喪彪」健康檢查、絕育後上崗，6月母女再回貓舍共同駐守。

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