「黃色法拉利」從西藏載客到重慶 2名的哥：能吹一輩子
一輛全網爆火的黃色法拉利電動出租車，歷經七天把一名博主從西藏載到重慶，整趟過程甚至直接把計價器『打爆』。兩位「老方向盤」劉鈺強和石楊跑完職涯裡最遠的一單——沿318國道向西，跨越2229公里，翻過海拔5130米。談及這趟旅程，兩人的哥相視一笑：「這麼遠的路，能把乘客平平安安送到，夠我們提勁（自豪）一輩子了。」
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上游新聞報導，最開始這只是一單生意，穿著紅黑條紋罩衣、踩著拖鞋的博主「李要得」在路邊招手攔車，54歲的劉鈺強心裡直打鼓，一度揣測對方是不是耍自己，直到看到200多萬粉絲的帳號，才略微放心。因擔心精力和安全問題，他建議再配一名駕駛員，於是喊上37歲的兄弟石楊。
出發前，兩人把車裡裡外外檢查一遍，液壓千斤頂、十字扳手、補胎工具一一備齊，還特地換了一輛新車跑高原。
車子經受住考驗，計價器卻經歷了「極限挑戰」。視頻中，「李要得」曾就等時費用200餘元詢問兩位師傅，劉鈺強解釋，跨城市運營按規定全程只能固定起點終點，不能中途啟停計價，因此計價器按下後就沒關過，直到紅字定格在9999元，無法再往上跳，只能靠儀表板記錄里程。
兩人感嘆：「開了這麼多年出租車，第一次看到有人把計價器『打爆』。」最終並未按實際打表價收費，而是主動打了折。
七天裡，三人一起翻過海拔5130米的東達山埡口，穿過怒江七十二拐，在納木錯看日落，在布達拉宮前合影。
回到重慶後，兩位師傅才發現自己也跟著小火了一把，親友最常問的是「你們這趟掙了好多錢哦？」對此，劉鈺強和石楊雙雙搖頭表示，接單時沒談過分成，事後也一分不會多要。
劉鈺強算過帳，全程吃住行加返程機票及出租車運費，都由「李要得」一手包辦。石楊也坦言，出發前自己帳號僅6萬多粉絲，視頻火後漲到15、16萬，「該我謝他，說到底，是我蹭了他的流量。」
這單行程沿318國道前進，全程約2229公里，前後歷時7天，途中還翻越多處高海拔路段，算是兩位司機職涯中最遠、最特別的一次載客任務。 劉鈺強起初擔心路程太長、精力與安全都可能出問題，因此建議再加一名駕駛員，最後由他與石楊輪流駕駛，出發前也把補胎與維修工具備齊。 因為跨城市運營規定下，計價器一旦啟動就不能中途停表，結果一路跳到9999元上限無法再往上加，最後並未照表收費，而是由博主主動打折結算。
精華 FAQ
這單行程沿318國道前進，全程約2229公里，前後歷時7天，途中還翻越多處高海拔路段，算是兩位司機職涯中最遠、最特別的一次載客任務。
劉鈺強起初擔心路程太長、精力與安全都可能出問題，因此建議再加一名駕駛員，最後由他與石楊輪流駕駛，出發前也把補胎與維修工具備齊。
因為跨城市運營規定下，計價器一旦啟動就不能中途停表，結果一路跳到9999元上限無法再往上加，最後並未照表收費，而是由博主主動打折結算。
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