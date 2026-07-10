有1隻神獸…杭州東站現神秘打卡點 網友衝現場卻找不到了
連日來，杭州東站驚現神祕打卡點，迅速走紅網絡，一隻橘黃奶龍卡通玩偶突然火了，端坐在檢票口玻璃牆幕頂端的通風口上。有網友形容，「這隻玩偶的存在，就像平行虛擬世界裡的『NPC』，一下子冒出來吸引和震驚大家的目光。」有網友衝去現場打卡，但這隻「神獸」已神祕消失，蹤跡全無。
都市快報報導，多名網友分享，杭州東站有神祕打卡點，位置在11A檢票口。網友拍攝的現場視頻顯示，11A和12A之間的玻璃牆幕頂端通風口上，一隻橘黃卡通玩偶有鼻子有眼，存在感和喜感極強，隨即在社交平台走紅。
有網友留言，「當你在杭州東站11A檢票口候車時，會有一隻奶龍一直監視著你，能不能有人去救它下來？」也有人說，「我以為它是擺件，每次來，都要張望一下看看它還在不在。」還有網友稱這是東站守護神獸，並指出早在五一就已存在，當時位置在天花板上。
打卡網友「小溫」說，他是下午3時半左右打卡的，因趕高鐵沒細問工作人員。網友「玉米」則說，下午4時多在12A檢票口拍到這隻「NPC」。
有網友表示打卡失敗，「神獸」神祕消失。記者到西入口，被告知須購票才能進入。安檢處工作人員說，這個打卡點最近確實熱鬧，研判「應該是一個奶龍的氣球，某個小朋友不小心失手放飛的，近來就在網絡上走紅了」，並提到早上已聽同事說奶龍被處理掉。
這隻奶龍是動畫「奶龍」系列主角，是一隻擁有「duangduang」大肚子的異星幼龍。
現場工作人員表示，奶龍應是小朋友的氣球，因帶不上高鐵而被放飛，「有人拍到後發在網上，一下子就火了！但太多人打卡會影響車站秩序，工作人員就清理掉了」。清潔工阿姨也說，每逢假期常有小朋友不慎放飛氣球，卡在天花板上，有時能發現好多隻。
另有外地網友曬出，貴州北站也有同款奶龍。現場打卡網友說，「在大家趕車的匆忙旅途中，有點有趣的小插曲吧，加上奶龍的知名度比較高」。
有網友呼籲站方讓奶龍留在原地，不要動，「它對應一個傷心的小朋友。」另有網友表示，「正在趕往東站的路上，不知道還在不在。」
最初吸引網友的是11A與12A檢票口之間通風口上的一隻橘黃奶龍卡通玩偶。它外型醒目、表情討喜，被拍下後在社交平台迅速傳開，成為熱門話題。 因為現場工作人員表示，這個物件疑似是小朋友放飛後卡住的氣球，後來因為太多人前往拍照，影響車站秩序，所以已被清理掉，導致打卡者撲空。 安檢與現場工作人員都認為，奶龍大概率是氣球而非固定裝置，可能是小朋友不小心放飛後卡在高處；由於引發圍觀，工作人員最終將其處理移除。
精華 FAQ
最初吸引網友的是11A與12A檢票口之間通風口上的一隻橘黃奶龍卡通玩偶。它外型醒目、表情討喜，被拍下後在社交平台迅速傳開，成為熱門話題。
因為現場工作人員表示，這個物件疑似是小朋友放飛後卡住的氣球，後來因為太多人前往拍照，影響車站秩序，所以已被清理掉，導致打卡者撲空。
安檢與現場工作人員都認為，奶龍大概率是氣球而非固定裝置，可能是小朋友不小心放飛後卡在高處；由於引發圍觀，工作人員最終將其處理移除。
上一則
1家4口遊澳門染病毒 搭機回上海「全程噴屎」 東航回應了
下一則