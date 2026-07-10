有1隻神獸…杭州東站現神秘打卡點 網友衝現場卻找不到了

這隻橘黃的奶龍卡通玩偶突然火紅了。（取材自都市快報）

連日來，杭州東站驚現神祕打卡點，迅速走紅網絡，一隻橘黃奶龍卡通玩偶突然火了，端坐在檢票口玻璃牆幕頂端的通風口上。有網友形容，「這隻玩偶的存在，就像平行虛擬世界裡的『NPC』，一下子冒出來吸引和震驚大家的目光。」有網友衝去現場打卡，但這隻「神獸」已神祕消失，蹤跡全無。

都市快報報導，多名網友分享，杭州東站有神祕打卡點，位置在11A檢票口。網友拍攝的現場視頻顯示，11A和12A之間的玻璃牆幕頂端通風口上，一隻橘黃卡通玩偶有鼻子有眼，存在感和喜感極強，隨即在社交平台走紅。

有網友留言，「當你在杭州東站11A檢票口候車時，會有一隻奶龍一直監視著你，能不能有人去救它下來？」也有人說，「我以為它是擺件，每次來，都要張望一下看看它還在不在。」還有網友稱這是東站守護神獸，並指出早在五一就已存在，當時位置在天花板上。

打卡網友「小溫」說，他是下午3時半左右打卡的，因趕高鐵沒細問工作人員。網友「玉米」則說，下午4時多在12A檢票口拍到這隻「NPC」。

有網友表示打卡失敗，「神獸」神祕消失。記者到西入口，被告知須購票才能進入。安檢處工作人員說，這個打卡點最近確實熱鬧，研判「應該是一個奶龍的氣球，某個小朋友不小心失手放飛的，近來就在網絡上走紅了」，並提到早上已聽同事說奶龍被處理掉。

這隻奶龍是動畫「奶龍」系列主角，是一隻擁有「duangduang」大肚子的異星幼龍。

現場工作人員表示，奶龍應是小朋友的氣球，因帶不上高鐵而被放飛，「有人拍到後發在網上，一下子就火了！但太多人打卡會影響車站秩序，工作人員就清理掉了」。清潔工阿姨也說，每逢假期常有小朋友不慎放飛氣球，卡在天花板上，有時能發現好多隻。

另有外地網友曬出，貴州北站也有同款奶龍。現場打卡網友說，「在大家趕車的匆忙旅途中，有點有趣的小插曲吧，加上奶龍的知名度比較高」。

有網友呼籲站方讓奶龍留在原地，不要動，「它對應一個傷心的小朋友。」另有網友表示，「正在趕往東站的路上，不知道還在不在。」

目前「神獸」已消失。（取材自都市快報）

圖為奶龍卡通形象。（取材自都市快報）