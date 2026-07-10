我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其總統送左輪槍、實彈 北約領袖驚訝：帶不走

等了60年82歲圓夢上太空 傳奇女飛行員馮克辭世

有1隻神獸…杭州東站現神秘打卡點 網友衝現場卻找不到了

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
這隻橘黃的奶龍卡通玩偶突然火紅了。（取材自都市快報）
這隻橘黃的奶龍卡通玩偶突然火紅了。（取材自都市快報）

連日來，杭州東站驚現神祕打卡點，迅速走紅網絡，一隻橘黃奶龍卡通玩偶突然火了，端坐在檢票口玻璃牆幕頂端的通風口上。有網友形容，「這隻玩偶的存在，就像平行虛擬世界裡的『NPC』，一下子冒出來吸引和震驚大家的目光。」有網友衝去現場打卡，但這隻「神獸」已神祕消失，蹤跡全無。

都市快報報導，多名網友分享，杭州東站有神祕打卡點，位置在11A檢票口。網友拍攝的現場視頻顯示，11A和12A之間的玻璃牆幕頂端通風口上，一隻橘黃卡通玩偶有鼻子有眼，存在感和喜感極強，隨即在社交平台走紅。

有網友留言，「當你在杭州東站11A檢票口候車時，會有一隻奶龍一直監視著你，能不能有人去救它下來？」也有人說，「我以為它是擺件，每次來，都要張望一下看看它還在不在。」還有網友稱這是東站守護神獸，並指出早在五一就已存在，當時位置在天花板上。

打卡網友「小溫」說，他是下午3時半左右打卡的，因趕高鐵沒細問工作人員。網友「玉米」則說，下午4時多在12A檢票口拍到這隻「NPC」。

有網友表示打卡失敗，「神獸」神祕消失。記者到西入口，被告知須購票才能進入。安檢處工作人員說，這個打卡點最近確實熱鬧，研判「應該是一個奶龍的氣球，某個小朋友不小心失手放飛的，近來就在網絡上走紅了」，並提到早上已聽同事說奶龍被處理掉。

這隻奶龍是動畫「奶龍」系列主角，是一隻擁有「duangduang」大肚子的異星幼龍。

現場工作人員表示，奶龍應是小朋友的氣球，因帶不上高鐵而被放飛，「有人拍到後發在網上，一下子就火了！但太多人打卡會影響車站秩序，工作人員就清理掉了」。清潔工阿姨也說，每逢假期常有小朋友不慎放飛氣球，卡在天花板上，有時能發現好多隻。

另有外地網友曬出，貴州北站也有同款奶龍。現場打卡網友說，「在大家趕車的匆忙旅途中，有點有趣的小插曲吧，加上奶龍的知名度比較高」。

有網友呼籲站方讓奶龍留在原地，不要動，「它對應一個傷心的小朋友。」另有網友表示，「正在趕往東站的路上，不知道還在不在。」

目前「神獸」已消失。（取材自都市快報）
目前「神獸」已消失。（取材自都市快報）

圖為奶龍卡通形象。（取材自都市快報）
圖為奶龍卡通形象。（取材自都市快報）

精華 FAQ

  • 最初吸引網友的是11A與12A檢票口之間通風口上的一隻橘黃奶龍卡通玩偶。它外型醒目、表情討喜，被拍下後在社交平台迅速傳開，成為熱門話題。

  • 因為現場工作人員表示，這個物件疑似是小朋友放飛後卡住的氣球，後來因為太多人前往拍照，影響車站秩序，所以已被清理掉，導致打卡者撲空。

  • 安檢與現場工作人員都認為，奶龍大概率是氣球而非固定裝置，可能是小朋友不小心放飛後卡在高處；由於引發圍觀，工作人員最終將其處理移除。

上一則

1家4口遊澳門染病毒 搭機回上海「全程噴屎」 東航回應了

下一則

中國突宣布 對氦氣實施「臨時禁止出口管理」

延伸閱讀

成都男每天遭黑鳥蹲點攻擊 崩潰了 網友：誰叫你穿這樣

成都男每天遭黑鳥蹲點攻擊 崩潰了 網友：誰叫你穿這樣
大熊湖網紅國鳥白頭鷹2幼鷹首次飛行 1隻跌落

大熊湖網紅國鳥白頭鷹2幼鷹首次飛行 1隻跌落
玄彬一家遊洛杉磯 「零偽裝」逛博物館未避人群

玄彬一家遊洛杉磯 「零偽裝」逛博物館未避人群

遊客闖猴山拿雷射筆照 恐害日本網紅猴Panchi君失明

遊客闖猴山拿雷射筆照 恐害日本網紅猴Panchi君失明

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員

華裔工程師 入職Google不到1個月遭裁員
難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡

難民、政庇者等無綠卡合法居民 10月1日起將喪失白卡
去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式

去年132萬人獲綠卡 中國排第三 過半人靠這種方式
55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」

55次郵輪經驗後徹底放棄 達人：再不訂「這種艙房」
時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬

時薪32.9元、資歷近40年好市多結帳員 401(k)存款破百萬