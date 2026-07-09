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稱考公僕是混吃等死 中企創辦人張小龍辭所有職務

中央社香港電
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粉筆公司執行董事張小龍上月公開形容考大陸公務員是「混吃等死」，引發熱議。(雷科技...
粉筆公司執行董事張小龍上月公開形容考大陸公務員是「混吃等死」，引發熱議。(雷科技)

AI摘要

文章摘要整理：

粉筆有限公司創辦人張小龍因公開辱罵學生、貶稱考公務員是「混吃等死」引發爭議，事隔1個多月後辭去公司所有職務。

香港上市的中國大陸企業粉筆有限公司，其執行董事張小龍上月公開形容考大陸公務員是「混吃等死」，引發熱議，事發後1個月多，張小龍辭去公司一切職務。

粉筆公司前天在香港交易所公布，張小龍「因需處理其他個人事務」，已辭任執行董事、首席執行官、董事會主席、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會主席，即日起生效。

據公布，張小龍將不再在公司擔任任何職位，但如有需要，將繼續向公司提供策略性建議。

粉筆公司主要業務是提供大陸公務員考試、事業單位招聘考試、教師招聘考試的培訓等，張小龍是公司的創始人。

6月3日，張小龍應邀在中國人民大學哲學院舉辦講座，主題原為參加公務員招聘考試，但他臨時改為分享「AI炒美股」心得，期間疑因台下學生反應平淡，他突然情緒失控，連續數分鐘以髒話辱罵在場學生，痛批學生「活該你們找不到工作」，又稱考公務員都是「混吃等死」，隨後憤然離場。

據此前報導，張小龍事後已公開發表道歉信。

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