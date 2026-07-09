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世界盃正熱 義烏體育用品出口多國 日產3萬「解壓足球」

中國新聞組╱北京9日電
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文章摘要整理：

世界盃熱潮帶動義烏體育用品熱賣，解壓足球、球迷服裝與寵物球衣訂單大增，義烏海關也透過物流與通關優化加速出口。

2026美加墨世界盃激戰正酣，「世界超市」浙江義烏的體育用品生產線也在火熱運轉——義烏海關7日公布的最新數據顯示，今年前五月，義烏體育用品出口至199個國家和地區，同比增長5.9%，出口額達49.1億元（人民幣，下同）。

中新社報導，在義烏全球數貿中心，售賣「解壓足球」的店主陳果正忙著與前來補貨的採購商確認訂單。面對持續增長的市場需求，該企業開啟24小時不間斷生產，日產「解壓足球」約3萬個。 　　

據了解，解壓足球是一款個頭不大的掛飾，造型主要是將12個按鍵與足球五邊形結構結合，按壓時會發出輕微聲響，成為不少球迷觀賽時為支持球隊助威的氛圍神器。 　　

「從創意設計到投入生產，前後不到一個月。」陳果介紹，目前產品訂單基本通過空運出口，其中約80%銷往美加墨地區。          

世界盃熱度同樣帶旺球迷服裝市場。自去年6月起，義烏商戶溫從見便進入世界盃備貨周期。據他介紹，今年的訂單量較平時增長近三倍，產品廣銷全球50多個國家和地區。　　

「結合球隊元素進行設計已經是行業內的基本操作。今年，我們更注重滿足全家觀賽需求。」溫從見說，目前企業推出的寵物球衣已轉入批量生產、交付階段。 　　

值得一提的是，針對世界盃相關商品補單快、時效要求高等特點，義烏海關通過打通「空空轉關」、「陸空聯運」等運輸模式，持續拓寬空運物流通道運力，並依託數位化集拼模式優化拼箱貨物查驗流程，相關商品通關時長壓縮約30%。 

精華 FAQ

  • 義烏海關公布，今年前五月義烏體育用品出口至199個國家和地區，出口額達49.1億元，較去年同期成長5.9%，顯示全球需求仍持續擴大。

  • 解壓足球是結合按鍵與足球造型的掛飾，按壓會發出輕微聲響，成為球迷觀賽助威用品。該產品日產約3萬個，約80%以空運出口至美加墨地區。

  • 義烏商戶提前進入備貨週期，球迷服裝訂單較平時增加近3倍，並推出寵物球衣等新品。海關則透過空空轉關、陸空聯運與數位化集拼，將通關時長壓縮約30%。

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