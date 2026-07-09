抓木機洪水中撈豬視頻瘋傳 網：好像夾娃娃 官方：不是AI

村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）

廣西連日暴雨引發嚴重洪災，加上水庫決堤導致多地受災嚴重，洪水不僅沖毀大量養殖場，更令許多毒蛇與動物「脫籠而出」。橫州市雲表鎮旭堂村的謝先生悲痛表示，家中木廠與豬場被毀，1.6萬頭豬全部被沖走，損失高達5000萬人民幣。村民用抓木機在洪水中打撈生豬畫面，成為洪災中有趣一面，網友笑稱「好像夾娃娃」。據了解，打撈上岸的豬等失主認領，無主豬將捐出。

綜合媒體報導，在災情嚴重的南寧賓陽縣，一則村民動用重型抓木機在急速河面上「夾豬」的影片在網路上瘋傳。畫面中，挖機伸出長長吊臂，將在洪水中掙扎的家豬逐一像玩夾娃娃機般精準撈回岸上，畫面引發網民熱烈討論。對此，賓陽縣有關部門向媒體證實視頻確有其事，強調「不是AI生成」。

現場村民表示，這些豬隻都是上游養殖戶的財產，任由牠們漂浮早晚會淹死，一旦腐爛更會有汙染河流的風險。而這場「水中撈豬」的救援行動難度極高，村民指出：「最大難度是控制抓木機力度，力度不足豬會逃出，力度太大又會把豬夾死。」目前村民已成功救回約八頭活豬，暫時安置在村民家中等待失主認領，若最終無人認領，將當作救援物資捐出。

另一邊，在橫州市雲表鎮的南新村，大片茉莉花田已被洪水完全淹沒。在深達脖頸的渾濁洪水中，多名救援人員身繫繩索游泳橫渡，與岸邊的豬場老闆娘合力拉緊繩索以穩住小船。參與救援的盧先生告訴記者：「能多保住一頭是一頭。」目前大夥正全力與時間賽跑，盡可能為農戶挽回經濟損失。

村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）

村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）

村民用抓木機在洪水中打撈生豬。（視頻截圖）