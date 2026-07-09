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廣西校舍淹水3層樓 1.2萬師生受困 斷水斷糧…學生網上求助

中國新聞組／北京9日電
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貴港華南高中清北校區師生前日涉水「突圍」離開校園，其間未有救援人員提供支援。（視...
貴港華南高中清北校區師生前日涉水「突圍」離開校園，其間未有救援人員提供支援。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

受梅莎颱風外圍影響，廣西貴港教育園區嚴重淹水，1.2萬多名師生受困，校內停水停電、物資短缺，救援人員正加緊撤離。

受梅莎颱風(又稱美莎克)影響，廣西約有77%的鄉鎮出現暴雨以上降雨，造成廣西貴港市教育園區最深處積水已達7米左右，積水到了紅綠燈高度，1萬2000多名師生被困。貴港市高級中學、廣西物流職業技術學院、博雅公學三所學校，部分樓棟低層區域被淹，校內停水停電。貴港市投入超過1000名消防員和100多艘舟艇轉移師生，截至8日晚間，該教育園區仍有3000人左右等待救援。

中新周刊、上游新聞報導，位於貴港西郊的貴港教育園聚集多間寄宿學校，每所學校都有數以千計的師生被困。由於校區停電斷水斷糧，學生紛紛在互聯網上求助、徵求物資，其中還有中學班級出現「22個男生分吃10個饅頭」的情形。

廣西物流職業技術學院教師黃菲指出，暴雨自5日持續，6日校外道路即遭淹沒，校內斷水斷電。7日深夜，校外洪水開始湧入校內，老師們緊急敲門通知宿舍一樓的學生往樓上搬。「洪水上漲很快，20分鐘左右一樓的水就已漫到膝蓋。水勢很急，人幾乎都要被沖走。」黃菲回憶，至8日學校積水已深達3、4公尺，漫過宿舍樓二樓，甚至快淹過路燈頂，所幸洪災沒有造成傷亡。

由於學校尚未放假，28棟宿舍樓內幾乎滿載受困學生。一名住在蘭園C寢室樓六樓的學生透露，因網絡信號不佳且吃食較少，「我們只能挨餓、睡覺。」多名受困學生親屬也反映，自7日以來，每人僅領到兩個麵包或一瓶礦泉水，隨著時間拉長，部分學生手機已沒電關機，陷入失聯狀態。

該校輔導員證實，目前所有能出動的老師都已投入救援，校醫也乘坐皮划艇送藥給有基礎疾病的學生。校方原計畫採取從低到高樓層逐層救援的錯峰撤離模式，但因皮划艇與衝鋒艇運力十分有限，一艘艇只能載五到六人，且載艇還需兼顧從校外運送物資進校，導致實際撤離進度受限且順序較為隨機。

國家防總副總指揮、水利部部長李國英，廣西自治區黨委書記陳剛7日至8日在貴港市坐鎮救災，由於貴港至9日仍有持續性強降雨機率，救援行動仍正緊密進行中。

另據揚子晚報報導，老家在欽州的謝先生因為擔心父親被洪水沖走，他買了一個輪胎游泳進村裡尋找父母。謝先生回憶，他抱著輪胎游，往返約2公里，途中他險些被洪水沖走。最終在老房子二樓找到60多歲的父親。確認父母平安後，他又游出受災區域購買生活物資，第二天再跟隨救援隊的船將物資送進村裡。

7月8日，救援人員在廣西貴港市西江教育園區轉移被困師生。（新華社）
7月8日，救援人員在廣西貴港市西江教育園區轉移被困師生。（新華社）

男子抱著輪胎游進村裡尋找父母。(取材自南國早報)
男子抱著輪胎游進村裡尋找父母。(取材自南國早報)

貴港市廣西物流職業技術學院宿舍最底兩層被洪水完全淹沒，近萬師生轉移至3樓以上避險...
貴港市廣西物流職業技術學院宿舍最底兩層被洪水完全淹沒，近萬師生轉移至3樓以上避險，受困兩天，靠民間船艇接濟。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 因梅莎颱風帶來持續暴雨，廣西多地降雨超標，貴港教育園區積水迅速上升，最深約7米，導致多所學校宿舍與道路被淹，1.2萬多名師生一度受困。

  • 校內停水、停電且斷糧，部分學生只能靠少量麵包和礦泉水維持，還有人因手機沒電而失聯；甚至出現班級多人分食少量饅頭的情況，生活相當艱困。

  • 貴港已投入超過1000名消防員和100多艘舟艇進行轉移，但因積水深、運力有限，撤離速度受影響；截至8日晚間，園區內仍約有3000人等待救援。

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