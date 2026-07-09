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廣西男深山死守3.5小時等菌子長大 網驚「對美食太執著」

中國新聞組／北京9日電
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廣西一名男子夜裡進山找菌子時，原地守了3個半小時，等待期間菌子長高約1厘米。(取...
廣西一名男子夜裡進山找菌子時，原地守了3個半小時，等待期間菌子長高約1厘米。(取材自羊城晚報)

為了美食，你願意付出多少代價？近日廣西賀州一名男子夜裡進山尋找菌子時，在草叢中發現一簇剛冒頭的野生菌，因個頭太小、擔心被人採走，便決定原地守候。他在深山中獨自靜坐等候三個半小時，直到天亮，期間菌子長高約1公分，他才將其採摘下來。男子將等待的過程拍成影片並分享到網路上，引發網友熱議，稱他這是「用時間換新鮮食材」。

綜合羊城晚報、自媒體「傾聽五月天」報導，事發在廣西賀州一片深山樹林，當地植被繁茂、氣候濕潤，適合野生菌生長，屬於當地的野生菌天然寶地。每逢雨季，不少當地人會趁著時節進山採摘菌子。

某個深夜，一名男子獨自進山碰運氣，在路邊草叢中意外發現一簇剛破土冒頭的野生菌。這簇菌子雖已長出，個頭仍相當小，男子考量若直接採摘略顯可惜，但若放著不管又擔心被他人摘走。經過一番內心糾結，他最終決定原地等候，讓菌子慢慢長大。

在漆黑寂靜的深山之中，這名男子獨自靜坐原地，不僅要忍受深夜山林的孤寂與睏意，還得時刻留意蚊蟲叮咬，就這樣耗了三個半小時。

隨著天邊漸漸泛起魚肚白，這簇野生菌也長高了約1公分。在熟悉野生菌的人士看來，這1公分的生長差距，無論是口感風味或市場價值，都有明顯提升。男子看著將長大的菌子採摘下來，並特地拍攝影片分享至網路。

影片曝光後，迅速引來大批網友熱烈討論，不少人調侃男子這是「用時間換新鮮食材」，也有網友被他對美食的執著與熱愛所打動。

據了解，野生菌富含多種維生素、優質蛋白及其他有益人體的成分，因營養價值高、味道鮮美而深受喜愛。而西南地區因地形地貌複雜，森林類型與土壤種類多樣，加上得天獨厚的立體氣候條件，孕育出豐富的野生食用菌資源，在外享有盛名。

廣西一名男子夜裡進山找菌子時，原地守了3個半小時，直到天亮才採摘。(取材自羊城晚...
廣西一名男子夜裡進山找菌子時，原地守了3個半小時，直到天亮才採摘。(取材自羊城晚報)

精華 FAQ

  • 他在草叢中發現菌子時，認為個頭太小直接採摘太可惜，但又擔心離開後被別人摘走，因此決定留在原地等待它長大再採。

  • 男子在漆黑山林中獨自等待了3.5小時，直到天亮時，這簇野生菌大約長高了1公分，口感與價值也被認為更好。

  • 因男子為了一簇野生菌耐心守到天亮，網友認為他的做法十分執著，也有人調侃這是「用時間換新鮮食材」，覺得既有趣又離譜。

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