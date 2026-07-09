丈夫為救人變植物人 河南婦「咬腳趾」7年喚醒他

宋美在變成植物人的丈夫趙進腳上套上塑膠袋，透過咬腳趾的方式刺激神經，堅持多年後奇蹟喚醒了丈夫。（取材自大河報）

河南 省開封市一名婦人宋美，在丈夫趙進前因救人受傷成為植物人後，堅持以嘴咬其腳趾刺激神經近七年，近日終於等到丈夫含糊吃力地說出「宋美，我愛你」，並出現抬手回應、短暫站立等突破性進展，打破醫師先前對其「終身癱瘓昏迷」的預判。事件經大河報報導後，引發社會關注。

大河報報導，據宋美說明，七年前，趙進前為救援一名受困於6公尺高石棉瓦屋頂上的3歲幼童，屋頂發生坍塌，趙進前為保護幼童頭部著地，自己因此重摔受傷，此後陷入植物人狀態。

醫師當時曾建議，刺激患者手指與腳趾有助於神經恢復。宋美在一次偶然咬丈夫腳趾時，發現他出現細微反應，此後便持續在丈夫腳上套上食品袋，堅持以嘴輕咬刺激，並搭配觸覺、語言等多重感官刺激方式，日復一日進行照護。

經過近七年的持續刺激與照料，趙進前近日在醫院內含糊吃力地說出「宋美，我愛你」，目前已能聽懂人聲並以抬手方式回應，並可在外力輔助下短暫站立。

在醫學層面，神經康復相關指引指出，家屬持續呼喚患者、講述日常瑣事、播放患者熟悉的音樂等作法，屬於標準化醫療難以取代的促醒關鍵環節，有助於激活大腦殘存神經元、重建神經連結。此外，家屬長期悉心照護，將壓瘡、肌肉萎縮、肺部感染等可能致命的併發症風險降至最低，也被視為患者甦醒的重要前提條件。

報導並提及，趙進前甦醒後意識尚未完全清晰，但在得知妻子整日未進食後，曾本能地拿了鄰床病童的零食，顫巍巍地遞給宋美。這項出於下意識的舉動，被視為兩人在七年照護過程中情感聯繫未曾中斷的具體展現。