「爸爸去哪兒」萌娃長大了 楊威遭17歲兒抗議：用畫面前先問我

楊威發表影片向兒子致歉。(視頻截圖)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 楊威未經同意發布兒子日常影片，引發青春期兒子強烈抗議。

楊威未經同意發布兒子日常影片，引發青春期兒子強烈抗議。 重點二： 楊陽洋認為私密畫面外流，讓他在同學朋友前感到十分尷尬。

楊陽洋認為私密畫面外流，讓他在同學朋友前感到十分尷尬。 重點三：楊威公開向兒子道歉，承諾未來先徵求意願再發布內容。

以沉穩、堅毅形象著稱的體操奧運 冠軍楊威，因未經同意發布17歲大兒子楊陽洋（本名楊文昌）的日常生活短影片，遭到了青春期兒子的強烈抗議。面對兒子的不滿，楊威選擇放下父親的威權，公開發表影片向兒子鄭重道歉，重視孩子意願的柔軟身段也獲得不少網友點讚。

綜合媒體報導，事件導火線源於楊威在社群平台上發布的一段影片。影片記錄了一家六口在香港 的生活點滴，其中包含了一段關於香港續租房屋的日常。畫面中的楊陽洋身著家居服、頭髮未梳，甚至有赤裸上身入鏡的尷尬畫面，將他睡沙發的窘迫與家庭租房的私密全貌展現在全網面前。

楊陽洋隨後向父親表達了強烈的不滿，認為這些未經篩選與許可的私密生活片段被公諸於世，甚至伴隨著父母玩梗調侃的文案，讓他在同學和朋友面前遭遇了大型的「集體社死」現場。他直言不諱地質問父親，「以前就算了」，現在在用他的畫面、發他的影片之前，能不能先問一下他的意見。

面對兒子的反彈，楊威沒有用家長的權威進行壓制，楊威在影片中向兒子鄭重道歉，並承諾今後發布任何涉及楊陽洋的內容，一定會先徵求其意願。他感慨地表示，當父母從生活的「記錄者」逐漸轉變為懂分寸的「旁觀者」，這個過程就是一場得體的退出，而退出的第一步，就是學會尊重站在鏡頭前的孩子。

報導指出，這起事件在網路上掀起了親子討論。多數網友對楊威的公開道歉給予了高度評價，稱其為「教科書級別的家庭教育示範」。有網友認為，楊威能夠及時放下長輩的架子，把孩子當成一個擁有獨立人格的「人」來尊重，而不是當成賺取流量的「作品」或附屬品，這種勇於認錯的姿態非常難能可貴。

楊陽洋本名楊文昌，是體操奧運冠軍楊威與前中國女子體操隊隊長楊雲的兒子，2014年他和父親楊威一同參加親子綜藝「爸爸去哪兒第二季」，憑藉軟萌乖巧的表現收獲了大量觀眾的喜愛，成為當時人氣很高的國民萌娃。

楊陽洋已經17歲。(視頻截圖)