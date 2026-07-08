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曾質疑中國GDP「始終5％」 經濟學者高善文55歲癌逝

記者賴錦宏／綜合報導
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著名經濟學家高善文6日逝世。(取材自廿一世紀經濟報導)
著名經濟學家高善文6日逝世。(取材自廿一世紀經濟報導)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國宏觀經濟學者高善文因癌症病逝，享年55歲。
  • 重點二：他曾質疑官方GDP與失業數據，長期具市場影響力。
  • 重點三：其資產重估理論與著作，深受業界重視。

根據「新經濟學家智庫」消息，原國投證券首席經濟學家、中國著名經濟學者高善文7日因病去世，享年55歲。高善文是中國宏觀研究領域公認的標桿人物，被公認為中國資本市場上最具影響力的宏觀經濟學家之一；他曾指中國官方經濟數據高估GDP增長率、低估失業人口數量。

綜合港媒報導，高善文因罹患癌症，經一年期治療，最終不治離世。在北大金融校友群已經有許多校友悼念他。

高善文1971年出生於山西臨汾，1988年考入北大無線電電子學專業，先後獲得北京大學理學學士、經濟學碩士，以及人民銀行研究生部(現清華大學五道口金融學院的前身)經濟學博士學位。1995年起，他先後在人民銀行總行辦公廳、國務院發展研究中心金融研究所、亞洲開發銀行研究所等機構工作。

2003年，高善文進入光大證券研究所，擔任首席經濟學家；2007年5月，他轉投安信證券(後更名為國投證券)擔任首席經濟學家，直至2025年11月離職，任職長達18年。在安信證券2023年12月更名為國投證券後，他繼續擔任這一職位，並於2024年12月新增「國投產業研究院院長」職銜。

在長達二十餘年的宏觀研究生涯中，高善文建立了獨立的邏輯分析體系，在宏觀經濟走勢研判、政策解讀及對資本市場的影響分析等方面具深遠的影響力。2006年，提出「資產重估理論」，從微觀主體資產配置行為出發研判金融市場趨勢，認為中國廣譜資產價格可能將經歷一輪較大重估，這一判斷後來被市場驗證，在業內引起廣泛關注。相關成果收錄於「透視繁榮」、「經濟運行的邏輯」等暢銷著作中。其中，「經濟運行的邏輯」一書系統闡述他的經濟分析框架，被眾多從業者視為必讀之作。

明報報導，2024年12月3日，國投證券在深圳舉行2025年度投資策略會；高善文在會上表示，疫情後中國社會隨處可見的現實，可被歸納為「生機勃勃的老年人、死氣沉沉的青年人、生無可戀的中年人」。

高善文還曾表示：「我自己的猜測是過去2到3年實際增長率平均在2％，儘管官方數字接近5％。」他又指：「如果我的猜測正確，我認為更合理的預測是未來3到5年的增長率在3％至4％之間，不過我們知道官方數字將始終在5％左右。」

精華 FAQ

  • 根據消息，高善文因罹患癌症，經過一年治療後仍不治離世，享年55歲。其離世後，北大金融校友群已有不少校友發文悼念。

  • 他被視為中國宏觀研究領域的標桿人物，也是中國資本市場上最具影響力的宏觀經濟學家之一，長年以獨立分析與政策判讀見長。

  • 高善文曾表示，過去兩到三年實際增長率平均約2%，但官方數字接近5%；他並認為未來增長可能在3%至4%，而官方數字仍可能維持約5%。

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