藏袍+藏戲面具 西藏版LABUBU熱賣 潮玩結合非遺工藝人氣高

西藏版LABUBU公仔潮玩暴紅。（中國西藏新聞網）

AI摘要 文章摘要整理： 西藏拉薩掀起藏式娃衣熱潮，LABUBU等潮玩結合藏裝、非遺配飾與手工工藝，在社群爆紅並成為遊客搶購的旅行紀念品。

以LABUBU為代表的公仔潮玩近年暴紅，近日在西藏拉薩更掀起一波創意「藏式娃衣」（公仔衫）的熱銷狂潮。網紅店鋪與服裝設計師發揮巧思，將潮流玩具套上藏族服飾與非遺飾品，意外在社群平台引爆民族風商機，這種新穎的搭配不僅讓藏族服飾成功出圈，也成為遊客炙手可熱的旅行紀念品。

西藏商報報導，在拉薩八廓街的網紅文創店「一寸歡喜」，熱銷盛況遠超預期。店主朱利透露，這項創意源於去年夏天，店員隨手將迷你藏裝套在LABUBU身上，照片發到社群平台後迅速刷屏，引來不少網友留言「求鏈接」追問。目前店內單獨娃衣定價48元人民幣；包含公仔本體、全套娃衣與綠松石、藏戲面具等配飾的全套售價約580元，近期日均可售出10至15套。朱利笑道：「一開始沒敢想能賣多少，賣不動擺店裡當裝飾也好看。」

另外，西藏藏秀服飾有限公司潮玩設計總監李姿燕設計的藏式娃衣同樣在小紅書走紅。她以「哭娃」公仔改裝的首款娃衣「嬤啦（意為奶奶）款」，模樣酷似慈祥的西藏老奶奶。李姿燕回憶：「我沒有投流，就是隨手一發，沒想到就火了。」至今她已設計出8至10款涵蓋西藏七市地特色的娃衣，例如突顯豪放特點的「羌塘風」，以及主打碰撞風格的「小野」系列。

李姿燕的設計極具文化傳承價值，她將古代王子特製戲裝「甲魯切」融入設計，並以國家級非物質文化遺產「那曲安多帽」為靈感製作配件。此外，所有圍裙與配飾均由當地祥和苑社區婦女手工編織合作社的阿佳（意為年長女性）們一針一線純手工縫製。由於製程繁複，手工娃衣單套價格在200元至600元之間，李姿燕解釋：「服飾的手工製作和傳承難度決定價格，我們不想塑料感太重。」

藏式娃衣的走紅，折射出年輕人「為悅己、為故事」的消費新熱潮，紛紛帶著公仔找她訂製，讓娃衣成為旅行拍照的流量擔當。李姿燕透露，後期計畫推出互動體驗，讓顧客親身參與製作。她期盼未來大家看到娃衣時，能慢慢認出女孩的飾品「艾果」或男士的飾品「索吉」，用好玩的方式讓人們多靠近藏裝本來的樣子。

西藏版LABUBU公仔潮玩暴紅。（中國西藏新聞網）

西藏版LABUBU公仔潮玩暴紅。（中國西藏新聞網）