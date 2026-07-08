面試拖沓、言語冒犯 前華為天才怒撕DeepSeek 反被爆黑歷史

首批華為「天才少年」李博杰，公開在社群吐槽DeepSeek的面試流程。（取材自X平台）

AI摘要 文章摘要整理： 前華為天才少年李博杰指控DeepSeek面試流程拖沓且面試官失禮，卻在隔天遭杜均爆出創業失聯黑歷史，事件迅速逆轉成輿論爭議。

近日，前華為 首批「天才少年」、現任AI新創公司Pine AI首席科學家的李博杰，公開在社群平台吐槽大模型獨角獸DeepSeek 的面試流程拖沓且面試官態度傲慢，當場決定終止面試；然而，隔天火幣網聯合創始人杜均突然加入戰局，公開指責李博杰在過往創業項目中拿錢後失聯「缺乏契約精神」，讓這起事件迅速演變成一場情節跌宕的輿論羅生門。

觀察者網報導，擁有中科大計算機博士光環、曾任華為P20職級副首席專家的李博杰6日發文表示，自己為接觸基座模型公司的底層科技，參與了DeepSeek的面試，未料體驗極差。

據李博杰自述，他在通過筆試後半個月都未收到面試排期，反覆催促才得以進行；而在關鍵的二面中，面試官不僅遲到，且對前沿研究毫無感知，甚至在代碼面試環節中，因李博杰習慣使用雙螢幕、眼神瞟向左邊顯示器，當場指控其「不斷看螢幕、涉嫌抄襲代碼」，並要求他自證清白。李博杰認為此舉充滿「有罪推定」且備受冒犯，當即決定終止面試流程，並將經歷曝光，最後一句還強調：「歡迎轉發」。

事件曝光後，技術社群一面倒共情求職者；多數程式設計師指出，雙螢幕是工程師的標準配備，面試官缺乏基本的溝通技巧與專業尊重；也有業內人士指出，這反映出DeepSeek在近期大規模擴張中，HR排期混亂、面試官培訓不足等組織轉型的「陣痛」。

正當輿論全面討伐DeepSeek的工程師文化過於傲慢時，劇情7日迎來意想不到的反轉。知名投資人、火幣網聯合創始人杜均在社群平台上公開向李博杰發難，稱李博杰是自己「合作過最沒有契約精神的創始人」。

杜均爆料，李博杰在2024年推進創業項目「MetaGenT」時曾獲得其投資。然而李博杰在拿到50萬美元的款項後，未依約披露業務進展，隨後便「失聯」，導致該項目無疾而終。

面對嚴厲的誠信指控，李博杰7日凌晨迅速做出回應。他澄清自己並非因現有公司Pine AI營運失敗才去DeepSeek求職，目前公司一切正常。

李博杰並解釋，MetaGenT項目當初約定的投資總額為150萬美元，但實際到帳僅50萬美元。他坦言自己確實於2024年10月因個人家庭原因選擇離職，但該決定已獲得公司董事會的批准，且在離職前，他一直都有履行相關的業務披露義務。