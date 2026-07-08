繼LV告茉莉奶白…浙大校徽被指撞臉阿瑪尼 搶註「求是鷹」

左邊為浙江大學「求是鷹」校徽，右邊為ARMANI商標。(取材自瀟湘晨報)

AI摘要 文章摘要整理： 浙大註冊「求是鷹」商標引發撞臉阿瑪尼聯想，校方澄清申請早已提出；同時LV勝訴茉莉奶白案，也掀起傳統紋樣與商標保護的爭議。

路易威登（Louis Vuitton，LV）控告中國茶飲品牌「茉莉奶白」商標侵權，判賠1030萬元人民幣，引發中國社會對商標保護與傳統文化歸屬的激烈討論。輿論延燒之際，浙江大學6日公告完成「求是鷹」圖形商標全類別註冊，由於圖案神似義大利 精品阿瑪尼（ARMANI）標誌，一度被網友戲稱是「浙大連夜搶註阿瑪尼商標」，不過校方澄清，商標早在2025年底便已提出申請。

綜合媒體報導，浙江大學此次註冊的是校徽中的「求是鷹」圖形，而非整體校徽。代理商標申請的顧問張奕峰表示，校方決定進行45類全類別註冊，主要是因為近年市場上陸續出現帽子、文創商品等未經授權使用「求是鷹」，易讓消費者誤認與浙大有關，因此希望透過商標保護校方無形資產，而非外界揣測是為避免與ARMANI產生糾紛。

他也指出，「求是鷹」1991年正式成為現行校標，已有數十年歷史。浙大其實早在2002年便已完成校名、校徽等商標布局，是中國最早重視智慧財產權保護的大學之一，此次只是補強單一圖形保護範圍。

然而，真正引爆這波商標討論的，是LV與茉莉奶白的侵權官司。江蘇蘇州市中級人民法院日前一審認定，茉莉奶白使用的四葉花卉圖形侵犯LV七件註冊商標專用權，判決須賠償1030萬元。消息曝光後，不少中國網友質疑，LV的花紋源自中國傳統「柿蒂紋」等古老紋樣，如今卻反過來向中國品牌提告，大嘆「老祖宗留下的東西，反而不能用了」。

對此，北京日報指出，事件凸顯的是「文明創造以千年計，商標確權以年代計」的落差。許多流傳數千年的傳統紋樣屬於公共文化資產，但現行商標制度卻只承認已完成註冊的專有權，形成「公有文化」與「商標專有權」間的灰色地帶，也就是網友戲稱的「欺負古代人不會註冊商標」。

評論認為，這起事件帶來的教訓，不是企業從此不敢碰觸傳統文化，而是應建立更完善的保護機制。例如建立中國傳統紋樣資料庫，將柿蒂紋、纏枝蓮、唐草紋等經典圖案納入公開資料，作為商標審查及司法判決的重要依據；同時也應明確界定馳名商標跨類保護的範圍，避免公共文化符號被過度私有化，讓流傳千年的文化資產困在商標之爭中。

儘管官司尚未落幕，茉莉奶白卻意外獲得消費者聲援，多地門市訂單量明顯增加。不少顧客直言「以實際行動力挺品牌」。