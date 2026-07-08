暴雨襲中國3省 至少22死、40萬人受災 廣西洪水還釀「蛇」災

廣西洪災，橫州市雲表鎮鄧圩村1處養蛇場被洪水沖毀，村民組建民間捕蛇隊捕蛇。(取材自大風新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 中國多地受極端天氣重創，廣西、甘肅等地洪災與山崩造成至少22死、逾20失聯，廣西還出現養蛇場沖毀、蛇群逃逸的罕見災情。

中國近日遭極端氣候重創，廣西、湖北、甘肅 等地6、7日接連爆發洪水、潰堤、龍捲風等重大災情，累計已造成至少22人死、逾20人失聯，近40萬人受災。中共 總書記習近平 7日緊急指示，全力展開搶險救援、最大限度減少人員傷亡；而廣西洪水更引發罕見「蛇」災，一處養蛇場遭沖毀後，近900條蛇逃散，有村民遭毒蛇咬傷送醫，消息迅速登上中國社群平台熱搜。

據中國官方通報，受梅莎颱風（又稱美莎克）及持續豪雨影響，廣西南寧橫州市六藍水庫6日發生潰堤，主壩缺口已擴大至約100公尺，且仍持續崩塌；鄰近雲表水庫也出現漫頂，洪水瞬間灌入下游多個村莊，造成63個縣（市、區）受災、37.5萬人受影響，6人死亡、11人失聯，13萬人緊急撤離安置，大量村落一度斷水、斷電、斷網，官方稱災情恐進一步擴大。

氣象專家分析，梅莎颱風進入廣西後，恰好落入西太平洋副熱帶高壓與大陸高壓之間的「鞍形場」內，導致引導氣流極為微弱、移動幾近停滯，因此罕見地以熱帶風暴級以上強度在廣西境內滯留長達26小時，遠超15.6小時的歷史平均時長。

甘肅隴南市宕昌縣任藏村7日清晨也因連日降雨引發山崩，33名林場工人遭土石掩埋，截至目前已救出21人，其中5人不幸罹難，另有12人仍待搜救。

面對多地災情，習近平要求各地加強防汛救災、地質災害排查及監測預警，並全力搜救失聯民眾、防範各類次生災害，盡最大努力保障人民生命財產安全。

此次廣西救災過程中，一場創下中國洪災救援先例的「空中救援」也受到關注。橫州市雲表鎮一輛槽罐車遭洪水圍困，兩名男子受困車頂，眼看洪水持續上漲，救援單位立即出動大型植保無人機，利用吊掛方式，將兩人吊運至安全地帶。

然而，洪災也引發令人膽戰心驚的「蛇」災。橫州市雲表鎮鄧圩村一處養蛇場遭洪水沖毀，約800至900條人工養殖蛇類逃逸，其中包括具有毒性的眼鏡蛇，以及王錦蛇、水律蛇等品種。消息曝光後迅速衝上熱搜。當地村委會證實，目前已有一名村民遭蛇咬傷送醫救治。由於洪水尚未完全退去，部分蛇類盤踞在漂浮木材、雜物及積水區域，增加搜救與災後清理風險。

除人員死傷，洪水也重創有「世界茉莉花都」之稱的橫州，大面積茉莉花田遭洪水淹沒，茶飲原料供應鏈受到衝擊。

廣西降雨成災，圖為南寧六藍水庫壩體出現缺口，下游被淹區域空拍照。(新華社)

廣西洪災，橫州市雲表鎮鄧圩村1處養蛇場被洪水沖毀，當地村民手持竹竿驅趕蛇。(取材自大風新聞)