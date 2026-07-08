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湖北時隔5年罕見龍捲風奪11命 12樓住戶被吹走

中國新聞組╱北京8日電
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湖北東部多地6日晚間遭受強對流天氣襲擊，部分鄉鎮出現龍捲風，目前已知共造成8人死...
湖北東部多地6日晚間遭受強對流天氣襲擊，部分鄉鎮出現龍捲風，目前已知共造成8人死亡、1人失聯。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

湖北東部6日晚間遭罕見強對流與龍捲風襲擊，黃岡、鄂州等地多處受創，已造成11死1失聯及大範圍房屋損毀。

湖北東部多地6日晚間遭遇強對流天氣襲擊，黃石、黃岡、鄂州等地出現雷暴大風，53個鄉鎮風力達8至13級，其中2個鄉鎮達到13級，部分鄉鎮甚至出現龍捲風。截至7月7日上午，此次災害已造成湖北省1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯。

綜合媒體報導，湖北省應急管理廳發布消息指，6日晚間黃岡市區出現歷史罕見的EF2級龍捲風，最大風力超過15級。狂風席捲了黃岡城區主次幹道、居民小區、工業廠區。

據鄂州官方7日通報，鄂州市初步統計受災人口428人，其中死亡5人，轉移安置178人，因災損壞房屋155戶378間。災情發生後，公安、應急、消防、交通、電力等部門1600餘人趕赴現場開展救援。

黃岡市區一組居民李遊表示，6日晚間龍捲風時，他和家人正在吃飯，他原本打算關閉窗戶，不料窗戶直接被吹走，三樓房頂也被掀翻了。黑暗中，他和家人緊急躲到一樓靠裡面的房間，所幸沒有受傷。「附近有個商鋪，直接被捲走了」。

黃岡市一名12樓住戶張先生在狂風中被捲出窗外，墜落至樓下綠化帶，目前仍在醫院接受治療。張先生家已面目全非，客廳兩側原本安裝玻璃的位置如今沒有任何遮擋。

黃岡師範學院也遭遇重創。學生劉亞回憶，晚上8點多他在宿舍複習時，狂風暴雨突然襲來，各種雜物被吹到空中。幾秒鐘後，宿舍樓突然停電，緊接著樓道天花板掉了下來，不少宿舍窗戶直接被颳落，玻璃碴四濺，一些同學躲閃不及被畫傷。

有湖北民眾在微博發文稱，「我湖北人，從來沒見過湖北颳這種龍捲風，太可怕了！」還有網友說，「有人從樓上被捲下來，摔死了」。

中國科學院大氣物理研究所研究員傅慎明表示，此次龍捲風被湖北省氣象局專家明確評定為「極為罕見」，主要體現在兩個方面：一是龍捲風在鄂州生成後，跨越長江襲擊黃岡。這種跨越大型水系的移動路徑在氣象紀錄中較為罕見。二是湖北省本身並非龍捲風高發區，上一次出現造成重大影響的龍捲風，還是在2021年5月14日的武漢蔡甸。

湖北黃石、黃岡等地6日晚出現，許多房屋嚴重受損。有網友稱，「有人從樓上被捲下來」...
湖北黃石、黃岡等地6日晚出現，許多房屋嚴重受損。有網友稱，「有人從樓上被捲下來」(取材自微博)

在遭遇龍捲風襲擊後，湖北省黃岡市黃州區一片狼籍，災情相當慘重。(取材自中國新聞網...
在遭遇龍捲風襲擊後，湖北省黃岡市黃州區一片狼籍，災情相當慘重。(取材自中國新聞網)

精華 FAQ

  • 6日晚間湖北東部多地遭強對流天氣襲擊，黃石、黃岡、鄂州等地出現雷暴大風，部分鄉鎮風力達13級，並有龍捲風生成，導致嚴重災情。

  • 黃岡市區出現歷史罕見的EF2級龍捲風，最大風力超過15級，席捲城區道路、居民小區與工業廠區，並造成多人傷亡及大量房屋、設施毀損。

  • 截至7月7日上午，全省已有1.46萬人受災、11人死亡、1人失聯；鄂州等地已緊急轉移安置受災民眾，公安、消防等1600餘人投入救援。

龍捲風

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