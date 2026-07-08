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複製「胖東來」？河南免費接送孩子的「神仙物業」撐不住了

中國新聞組／北京8日電
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網友曬出的業主群組裡的消息。（取材自綜覽新聞）
網友曬出的業主群組裡的消息。（取材自綜覽新聞）

河南鄭州新鄭市金秋樂園小區物業偉興物業，每日免費接送業主子女上下學，還開設免費作業輔導班，被稱為「神仙物業」；日前因入駐三個月來物業費收繳率過低、公共水電及設施維修成本持續攀升，長期虧損難以為繼，發布撤場通知，大象新聞報導，消息一出，引發業主群起挽留。

據媒體此前報導，偉興物業入駐金秋樂園小區後，憑藉一系列超預期服務在網路上暴紅；物業不僅每日免費接送業主子女上下學，還聘請持有教師資格證的老師，在社區開設免費作業輔導班。配合高考季，更推出「考上本科免一年、211免兩年、985免三年物業費」的激勵政策，另請專業教練與護士為居民提供免費健身及健康服務，因此被網友稱為「別人家的神仙物業」。

然而，據撤場公告顯示，該公司入駐三個多月來，全小區1550戶業主中僅有百餘戶正常繳納物業費。儘管收費標準已低至每平方公尺1元人民幣，長期墊付的公共水電費與設施維修成本，仍讓企業財務壓力全面失控。通知落款日期為6月28日，並蓋有河南偉興物業服務有限公司公章，公司同時承諾若提前退場，已收取的剩餘物業費將全額退還。

小區業主李女士（化姓）表示，偉興物業服務3個月來深獲業主認可，包括修復荒廢多年的噴泉、打通孩子入學便利通道、設置圖書室與免費輔導室等，六一兒童節還為300多名兒童準備禮物。但收費時許多業主拒繳，如今物業真要撤場，不少人後悔，正發起連署挽留，據稱已有85%業主簽字，願意補繳物業費。物業方也表示，園內教室、桌椅、書籍及添置的垃圾桶、路燈等設施都將留下，不會帶走。

報導指出，7日，記者聯繫偉興物業一名工作人員，對方表示不負責該小區業務，需請示領導，截至發稿前未獲回電。金秋樂園小區所屬的龍湖街道物業辦工作人員則表示，此前已有業主反映此事，社區正在協調處理。

對此，有業內專家指出，物業管理本質上屬市場化商業行為，而非慈善公益。偉興物業試圖複製「胖東來」式的利他經營邏輯，出發點雖佳，但在缺乏穩定資金回流與契約精神的社區環境中，高成本的「超值服務」反而加速企業陷入財務困境。

精華 FAQ

  • 因其入駐後提供多項超預期服務，包括免費接送孩子上下學、開設作業輔導班、健身與健康服務，甚至還推出升學獎勵政策，因而在網路上獲得高度好評。

  • 公告指出，入駐三個多月來物業費收繳率過低，僅少數住戶正常繳費；同時公共水電與設施維修等支出持續上升，導致公司長期虧損，已難以繼續經營。

  • 許多業主在物業撤場消息曝光後才感到後悔，開始發起連署挽留，據稱已有八成五住戶簽字願意補繳物業費，社區與街道單位也已介入協調處理。

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