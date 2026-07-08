四川女購入二手相機 內有上百張舊照片…發上網1天 原機主找到了

相機內照片。（視頻截圖）

中國四川一名網友日前透過二手平台購入一台CCD相機（搭載「電荷耦合元件（Charge-Coupled Device）」感光元件的早期數位相機），意外發現記憶體內存有100餘張數年前的舊照片，透過照片中的畢業證書查詢，得知原機主現任職於哈爾濱工業大學，身分是一位教授。

新華社微信 公眾號報導，四川網友張女士購入相機後，發現其中有一張名為「張千帆」的博士學位證書照片，還有一張2008年哈爾濱工業大學電磁與電子技術研究所全體師生合照，她上網查詢後發現，機主現在是哈爾濱工業大學的教授。張女士表示，「照片定格的一瞬間都無法重來，很寶貴，所以想把照片傳給當事人。」影片發布後，她聯絡上一位出示證明的學生，將這批照片轉寄給對方，並請其代為轉交張教授。

報導指出，據哈爾濱工業大學官網資料顯示，張千帆曾獲哈爾濱工業大學電機與電器學科工學博士學位，現任該校電機工程及自動化學院教授、博士生導師，並擔任IEEE PES中國區電動車充換電技術分會常務理事、中國電源學會高級會員等職務。張千帆表示，這部相機曾經確實是他的，他的學生在社群平台上關注到網友關於CCD相機的動態後，便將消息告訴了他，當天他的信箱就收到了這100多張十多年前的照片，「非常感謝她。」

張千帆回信給網友張女士，「非常感謝您的善舉！真的沒想到，這些老照片還能失而復得，看著照片回憶當年，那些學生，如今也都是單位的骨幹了……」信中他並提到，「今年我的孩子恰好本科畢業，應該和您年齡相仿，希望你們都能學業有成！事業順利！」文末他也表示，「您如果有機會來哈爾濱記著找我。」

影片發布後引發不少網友關注，評論區不少自稱是該教授學生的網友主動認領，紛紛幫忙轉發。

相機內照片。（視頻截圖）