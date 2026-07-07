全紅嬋瘦一大圈、髮過肩 秀跳舞視頻 網憂：不再跳水？

全紅嬋曬出跳舞影片，披肩長髮引發熱議。（視頻截圖）

中國女子跳水好手全紅嬋 缺席了上半年的賽事，近日她在社群平台發布一段在廣東湛江老家跳舞的影片，整個人瘦了一圈，還留了一頭過肩長髮。影片一出立刻刷爆全網，網友稱讚「這才是十九歲小姑娘該有的樣子」、「看起來開心多了」，但也有人擔心全紅嬋會就此退役，慢慢走上網紅的路子。

綜合媒體報導，影片中，十九歲的全紅嬋坐在自家院子空地上，一旁擺放電風扇，她身穿長袖長褲並戴著帽子，跟著音樂做出手勢舞動作，母親馮玲妹則站在鏡頭一旁。這幕尋常的鄉下夏夜景象，讓不少網友看完都直呼：「這才是十九歲小姑娘該有的樣子！不用拚命內卷，不用負重前行，好好享受青春，太美好了！」

影片曝光後，部分網友也注意到全紅嬋頭髮長度已過肩，這是她頭髮留得最長的一次；此前因訓練需求，她長期維持短髮造型，也引發全紅嬋是否會重回賽場的疑慮。

根據廣東省二沙體育訓練中心2026年4月30日發布的官方通報，全紅嬋因長期高強度訓練及頻繁參賽，導致腳踝、腰椎、脛骨出現慢性運動損傷，需要進行系統性休養與康復調整，目前處於階段性休賽期，暫不具備參加高強度專業賽事的條件。通報指出，此次休賽是由教練團隊、隊醫、康復專家與國家隊管理層共同制定的調整方案，全紅嬋並未退役。

然而，全紅嬋這段日子似乎完全放下了運動員的身分，前段時間她順利完成了大一的期末考試，還和妹妹結伴到杭州遊玩，從她曬出的照片裡能看出來，全紅嬋少了緊繃的神情，滿眼都是輕鬆和快樂，整個人的狀態舒展又明媚。

有網友認為，若全紅嬋選擇退役，應該要直接公開，「其他退役運動員從體育版走到娛樂版那也不覺得怪，但你也不表態，慢慢走上網紅的路子。你才19歲，正常情況至少還可以參加一屆奧運會吧？」還有網友直言：「看那身材，基本絕了站在跳台的機會了。」

全紅嬋曬出跳舞影片，披肩長髮引發熱議。（視頻截圖）