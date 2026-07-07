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紐約生存手冊／大型國際賽事不斷 慎防數位詐騙

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姚明一家現身紐約 16歲愛女曝近照 「目測超過200公分」

中國新聞組／北京7日電
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年僅16歲的姚沁蕾（右一）去年身高還不及190公分媽媽葉莉，如今目測已破200公...
年僅16歲的姚沁蕾（右一）去年身高還不及190公分媽媽葉莉，如今目測已破200公分大關。（取材自小紅書）

NBA球星姚明近日與妻子葉莉、16歲女兒姚沁蕾一同現身美國紐約大都會藝術博物館，被多名遊客巧遇，相關照片隨後在小紅書微博等社群平台流傳，姚沁蕾驚人的身高也成為討論焦點。

綜合媒體報導，多名網民在小紅書發文寫下「The Met偶遇姚明」，並附上姚明一家三口看展的照片。有網民表示，「今天在紐約的The Met，突然人群有點小騷動，遠遠看到一個『巨人』的背影，第一眼就認出來了，居然是姚明帶著家人來參觀博物館。」他還表示，「大家都很默契，只是遠遠地拍照，沒有上前打擾」。網民笑稱，自己逛了半圈後，又在中國園林展區再次巧遇姚明一家，直呼「真是有緣」。

畫面顯示，姚明身穿深藍色上衣，搭配深色休閒長褲及白色運動鞋；葉莉則身穿黑色中長外套、藍色短裙內配黑色緊身褲；16歲的姚沁蕾則穿著淺藍色寬鬆T恤與黑色運動褲，手裡拿著導覽手冊。報導指出，16歲的姚沁蕾站在身高226公分的父親身旁，目測已超過200公分，身高190公分的母親葉莉在一旁顯得嬌小。

其他巧遇遊客也分享觀察，表示「他們一家都很高，人非常和藹」、「站在旁邊的時候真的像一面牆」、「女兒感覺又長高了」、「逛展突然一回頭就遇到了」。

據報導，姚明與葉莉皆出身籃球界，兩人都曾是中國國家隊成員，姚明並曾效力NBA休士頓火箭隊。姚沁蕾今年16歲，身高已超過190公分，但據傳對籃球沒什麼興趣，姚明也順著孩子的心意，沒有要求她走職業籃球這條路。

精華 FAQ

  • 多名遊客在美國紐約的大都會藝術博物館巧遇姚明一家三口，相關照片隨後在小紅書與微博流傳，成為社群討論焦點。

  • 因為她站在226公分高的姚明身旁仍顯得相當高大，外界根據照片目測她已超過200公分，身高甚至比190公分的母親葉莉更吸睛。

  • 報導指出姚明與葉莉都曾是中國國家隊成員，姚明還效力過NBA火箭隊；16歲的姚沁蕾雖身高出眾，據傳對籃球興趣不高。

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