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99萬人民幣買機器人伴侶 「撐不過一晚」？公司回應了

中國新聞組／北京7日電
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優必選最新發布的全尺寸超仿生機器人U1備受外界關注。（取材自微信公眾號「優必選科...
優必選最新發布的全尺寸超仿生機器人U1備受外界關注。（取材自微信公眾號「優必選科技」）

中國服務機器人企業優必選近期推出的全尺寸超仿生機器人「優世界U1系列」引發熱議，其中頂配Ultra男版售價高達99萬元（人民幣，下同，約14.5萬美元），但續航僅能維持2至4小時，被外界質疑「撐不過一晚」，相關話題登上熱搜。

觀察者網報導，優必選最新發布的全尺寸超仿生機器人U1備受外界關注，U1 Ultra男版價格高達99萬元，但續航僅能維持2至4小時。優必選回應稱，「目前全尺寸人形機器人續航基本上都在2至4小時，這個是行業普遍情況。」優必選表示，面向家庭和個人的主要是半身版U1 Lite和高配全身版U1 Pro，U1 Ultra是高動態版本，主要面向商業場景。

針對倫理擔憂，優必選表示，「優必選仿生機器人定位是情感陪伴，這個是國家提倡和認可的方向，不是男友、女友或者伴侶。」

官網資料顯示，優必選科技成立於2012年3月，2023年12月29日在香港交易所主板掛牌上市，成為「人形機器人第一股」。報導指出，近日優必選股價大起大落，6月30日發布會當天股價漲近8%，7月2日又大跌超9%，7月3日大漲17.6%，截至6日收盤跌10.01%。

根據官方規格，優世界U1系列依配置不同，入門Lite版售價11.98萬元人民幣，Pro版售價16.98萬元，Ultra男版售價則飆升至99萬元，但全系列續航時間都被限制在2至4小時，官方並明確表示該機器人只主打情緒陪伴，不具備掃地、煮飯等家務勞動能力。

技術專家指出，仿生機器人全身擁有數十個高自由度關節，維持雙足站立與行走需要馬達持續耗能；為達到逼真的情感陪伴，端側也須即時運行大模型進行語音與微表情辨識，在液態鋰電池能量密度受限下，動力能源系統成為全產業鏈最薄弱的短板。

儘管網路上議論不斷，該系列發布初期全通路訂單仍突破1.3萬台，主力集中在低價位版本。業界預估，人形機器人若要實現8小時以上穩定續航，至少還需3到5年技術研發。

精華 FAQ

  • 最受關注的是Ultra男版售價高達99萬元人民幣，但官方續航僅2至4小時，因此被網友質疑「撐不過一晚」，相關話題迅速登上熱搜。

  • 優必選表示，目前全尺寸人形機器人的續航普遍都在2至4小時，並非自家產品獨有問題；公司也強調，Ultra版本主要面向商業場景。

  • 官方稱U1系列主打情緒陪伴，不具備掃地、煮飯等家務能力，家庭與個人主要購買Lite與Pro版本；發布初期全通路訂單已突破1.3萬台。

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