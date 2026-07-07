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「我是來住院不是軍訓」北京病患怨天不亮就起 掀熱議

中國新聞組／北京7日電
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中國多地患者近日在網路上反映，住院期間每天需早起等待醫師查房，引發網友熱議。（取...
中國多地患者近日在網路上反映，住院期間每天需早起等待醫師查房，引發網友熱議。（取材自極目新聞）

中國多地患者近日在網路上反映，住院期間每天需早起等待醫師查房，引發網友熱議。一名北京患者表示，「我來住院不是來軍訓。天不亮就把人叫起來，中午查房不行嗎？」，對此，有醫師回應稱，「醫院不是酒店」，並解釋住院是為了救命而非享福。

極目新聞報導，這名北京患者在視頻中表達不滿，「早上6時天不亮，就把人叫起來坐好，把被子疊好，等著醫師來查房。」他還提到，床頭櫃不允許擺放物品，床頭插座也不能使用，「既然裝了，為什麼不讓用？」

報導指出，類似的聲音並非個例，上海一位患者家屬也反映，醫師8時後才查房，但患者6時多就必須起床收拾。在這些患者看來，住院期間應以靜養為主，院方應盡量提供安靜舒適的環境，而現實中，醫院似乎更注重流程效率，雙方的感受存在明顯落差。

面對這些抱怨，一位湖北醫師表示，「醫院不是酒店，治療和護理必須按照嚴格的時序推進。如果所有環節都遷就患者的起床時間，整個科室的運作都會被打亂。」

報導說明，清晨時間節點均有明確原因：抽血化驗方面，夜班護士通常在凌晨5時多就開始抽血、測血糖、量血壓，一個護士可能要負責近30位患者的空腹採血，每人多管，總量可達上百管，若推遲到7、8時開始，不僅上午無法完成，還會延誤空腹患者的早餐時間，影響檢驗結果準確性；保潔消殺方面，保潔人員天不亮就拖地，既是醫院感染控制的要求，也是為避免地面濕滑造成患者摔倒，必須在醫護和患者大量走動之前完成，因此時間較早。

交班與手術方面，早上8時是醫護集體交班時間，隨後是查房、手術、醫囑調整、病歷記錄等一系列工作，任何一個環節延遲，都會影響後續手術安排和當天治療計畫。報導指出，如果按照部分患者提出的「8時起床」「中午查房」來調整，空腹患者將長時間等待，手術時間推遲，大量工作積壓，最終受影響的仍是患者自身的治療進度。

此事在網路上引發討論，有網友表示認同醫院做法，「來醫院是為了治病，是為了救命」，「家屬來醫院是為了照顧病人」，「醫院不是酒店，住院不是為了享福。」不過也有網友提出不同看法，「醫院有醫院的道理，但是患者的訴求也值得思考，畢竟休息好了有助於康復。」

報導指出，這場「起床之爭」，根源在於醫療資源緊張、人手有限，難以同時兼顧「便捷」與「舒適」。截至2025年底，中國執業（助理）醫師數達到529萬人，同期數據表明，基本醫療衛生服務已覆蓋14億居民。

精華 FAQ

  • 因為他指出自己早上六時就被叫醒坐好、疊被，等待醫師查房，且床頭櫃物品與插座受限，覺得住院規範過於嚴格，與他期待的靜養環境落差很大。

  • 醫師表示抽血、測血糖、量血壓、保潔消殺及早晨交班都需固定時段完成，若改成晚起床或中午查房，會拖延空腹檢驗、手術安排與整體治療流程。

  • 爭議核心在於醫療資源與人力有限，醫院必須優先維持效率與安全，卻難兼顧患者對舒適與休息的期待，因此雙方對住院體驗產生明顯落差。

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