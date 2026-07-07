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飛天茅台「一口悶」 美混血網紅喝完後 臉扭曲長嘆一聲

中國新聞組／北京7日電
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美國博主一口氣喝下茅台，痛苦表情瞬間成為網路迷因。（視頻截圖）
美國博主一口氣喝下茅台，痛苦表情瞬間成為網路迷因。（視頻截圖）

近日短影音平台掀起一波茅台熱，一名綽號「醉哥」的中美混血部落客，以「對嘴一口氣喝光整杯飛天茅台」的影片竄紅，14個月內吸引超過400萬粉絲，視頻直接幹到3000萬播放，累計點讚數突破2.24億次。「醉哥」誇張的飲酒表現在海內外社群引發熱議，也意外帶動中國白酒品牌在海外的知名度，也讓他成為「茅台野生代言人」。

從「醉哥」的影片中可看到，他對著鏡頭擰開全新未拆封的飛天茅台，先是對茅台的價格感到震驚，接著將整杯烈酒一飲而盡，喝完後臉部表情扭曲，並發出誇張的長嘆聲，這一幕在網路上被大量轉發模仿，成為具話題性的網路迷因，更掀起熱烈討論。

這種將高價中國白酒以豪飲方式消耗的畫面，在海外與華語圈引發不同反應。海外網友多對「醉哥」驚人的酒量感到驚訝，同時也對茅台產生興趣，在留言區詢問這款酒的來歷或提出飲酒挑戰；華語圈網友的反應則較為兩極，部分年輕族群覺得影片內容有趣並加以模仿，也有網友認為如此消耗高價白酒相當可惜。

有網友根據市場價格估算，「醉哥」一年內喝下的茅台總價值可達上百萬元人民幣。不過，這類影片的單支播放量動輒達數千萬次，透過廣告合作與平台分潤等管道獲得的商業收益，據悉已超過購酒成本。

此外，這波由網紅帶動的討論熱潮，也被認為與茅台集團近年推動的國際化及年輕化布局方向相符。透過東西方飲酒文化的強烈對比，相關影片讓中國白酒在海外年輕族群中成功破圈，獲得更高的曝光度與討論度。

「醉哥」一口氣喝下茅台後，臉部扭曲。（視頻截圖）
「醉哥」一口氣喝下茅台後，臉部扭曲。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他是綽號「醉哥」的中美混血部落客，靠著對鏡頭一口氣喝光整杯飛天茅台的短影音走紅，14個月內累積超過四百萬粉絲。

  • 因為他喝完後臉部扭曲、長嘆一聲的反應極具戲劇性，容易被轉發與模仿，讓這段豪飲畫面迅速變成話題迷因。

  • 影片不僅讓海外網友對茅台產生好奇，也提升中國白酒在年輕族群中的曝光度，並被視為符合茅台國際化與年輕化的布局。

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