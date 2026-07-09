中19歲大學生立遺囑 2000萬財產全留給髮小 藏辛酸原因

中國愈來愈多年輕人開始立遺囑。（視頻截圖）

中國愈來愈多年輕人開始立遺囑，其中不乏90後、00後。一名19歲的大學生李同學，近日就決定將名下約2000萬元（人民幣，下同，約297萬美元）財產指定遺贈給多年好友，避免讓遺產被父母的再婚配偶取得；這樣的趨勢也打破了「遺囑專屬老年人」的傳統認知。

羊城晚報報導，李同學父母離婚後各自再婚，與他親子 關係疏遠。因為自己平時熱衷從事極限運動，李同學擔心一旦發生意外，遺產恐由父母的再婚配偶取得，因此決定立下遺囑，將名下價值2000萬元的住宅與存款，全數留給相識多年、彼此信任的好友。

根據2025年度「中華遺囑庫白皮書」，中國立遺囑者的平均年齡已連續13年下降，其中30歲以下年輕人的立遺囑人數，較2024年成長逾四成。中華遺囑庫上海靜安分庫項目負責人黃海波指出，民眾對遺囑的接受程度愈來愈強烈，80後、90後、00後立遺囑的也愈來愈多，該機構成立13年來，立遺囑者的平均年齡已由77歲降至67歲，「大家對遺囑不再像之前那麼忌諱，知道遺囑並不是老年人專利」。

白皮書並顯示，30歲以下年輕族群同時也是修改遺囑的主要群體，促成修改的原因多與職涯異動、感情狀態變化，或購屋、資產增加等因素有關。

寧波市天一公證處公證員陳女士分析，年輕族群立遺囑常見於婚姻前後階段，內容多涉及父母贈與的不動產，且子女立遺囑時，父母往往也會同步辦理遺囑，形成雙方互立的「雙向遺囑」模式。她另指出，不婚不育族群中也出現「托付式遺囑」，有的人因與父母其中一方關係欠佳，選擇僅將財產留給另一方；亦有人選擇將財產交付友人。

陳女士表示，愈來愈多年輕人開始認真考慮立遺囑，其實是一種進步，「對自己負責，也對在乎的人負責」。

此外，關於「遺囑」與「遺贈」的法律區別，黃海波說明，法律上的遺囑受益對象為法定繼承人，若財產交付給無血緣關係的第三人則屬於「遺贈」，同樣具備法律效力；他並提醒，受遺贈人得知遺囑內容後，須於60天內表明接受意願，逾期未表態則依法視為放棄。