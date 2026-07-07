我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

4：3擊敗隊友蒯曼 孫穎莎WTT女單封后 集滿4大滿貫

中國新聞組╱北京7日電
WTT美國大滿貫女單決賽世一孫穎莎（左）戰勝國乒隊友蒯曼（右）奪冠。（新華社）
WTT美國大滿貫女單決賽世一孫穎莎（左）戰勝國乒隊友蒯曼（右）奪冠。（新華社）

在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽女單決賽中，頭號種子中國選手孫穎莎以局數4：3擊敗隊友蒯曼，首奪WTT美國大滿貫賽女單冠軍，加冕WTT大滿貫賽單打「六冠王」。這次賽事，國乒斬獲女單、女雙和男雙冠軍，同時奪得女單、男雙及混雙亞軍。

新華網報導，孫穎莎以11：9、11：6、9：11、11：5、7：11、10：12及11：4險勝蒯曼，首奪WTT美國大滿貫賽女單冠軍，由此集齊新加坡、中國、歐洲、美國四大滿貫賽事的單打冠軍，這也是她的第六個WTT大滿貫單打冠軍。

孫穎莎賽後表示，決賽雙方都發揮最好的水平，賽前的準備立足於拚，「我覺得自己和蒯曼的水平在伯仲之間。而且蒯曼在這站發揮非常出色，前面幾場都是逆轉勝。自己領先3：2時也有點急」，「每次比賽打到最後一天都是對精力、體力最大的考驗，大家水平都很接近，對抗也很激烈。」孫穎莎也說，決賽困難準備比較充分，第五局三個賽點沒拿下來，依然保持專注和冷靜，非常高興第一次在美國大滿貫拿下單打冠軍。

談到第六個WTT大滿貫單打冠軍，孫穎莎表示，「成績是一方面，對於自己來說，希望通過比賽讓自己的心態有提高，面對下半年的比賽也會全力以赴去拚，作為下半年第一站比賽，總體來說非常滿意」。她進一步指出，「第一次來洛杉磯比賽，這座城市還是給我留下很多美好的回憶吧，看到有這麼多粉絲和中國觀眾來到現場，自己也發揮出最好的水平，給大家呈現精彩的表現，最後想說keep fighting」。

隨後的男單決賽中，松島輝空以4：2擊敗俄羅斯選手薛度蘭高（Vladimir Sidorenko），職業生涯首次奪得WTT大滿貫單打金牌。

這次賽事，國乒斬獲女單、女雙和男雙冠軍，同時奪得女單、男雙及混雙亞軍。

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）美國乒乓球大滿貫女子單打決賽中，中國選手孫穎莎4比...
世界乒乓球職業大聯盟（WTT）美國乒乓球大滿貫女子單打決賽中，中國選手孫穎莎4比3戰勝中國選手蒯曼，獲得冠軍。(新華社)

精華 FAQ

  • 她在WTT美國大滿貫女單決賽中，以4比3險勝同為中國隊友的蒯曼，局數分別為11比9、11比6、9比11、11比5、7比11、10比12及11比4。

  • 這是孫穎莎首次拿下WTT美國大滿貫女單冠軍，也讓她集齊新加坡、中國、歐洲與美國四站單打冠軍，成為WTT大滿貫賽單打「六冠王」。

  • 國乒在本次賽事收穫女單、女雙和男雙冠軍，並在女單、男雙及混雙項目取得亞軍，整體成績相當亮眼，展現出團隊在多個項目的競爭力。

新加坡 孫穎莎

上一則

中國潛射洲際飛彈 日澳紐齊轟：把南太平洋當靶場

下一則

貪22億破紀錄 南京經開區前官員 一審被判死刑

延伸閱讀

溫網／辛納與莎芭蓮卡雙雙挺進第3輪

溫網／辛納與莎芭蓮卡雙雙挺進第3輪
44歲小威廉絲膝傷 宣布與大威退出溫網女雙

44歲小威廉絲膝傷 宣布與大威退出溫網女雙
溫網／小威廉絲女單復出 3盤不敵澳洲20歲小將

溫網／小威廉絲女單復出 3盤不敵澳洲20歲小將
美國羽賽／台選手蘇力揚奪生涯首冠 擊退前球王後激動落淚

美國羽賽／台選手蘇力揚奪生涯首冠 擊退前球王後激動落淚

熱門新聞

圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相