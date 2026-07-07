4：3擊敗隊友蒯曼 孫穎莎WTT女單封后 集滿4大滿貫

WTT美國大滿貫女單決賽世一孫穎莎（左）戰勝國乒隊友蒯曼（右）奪冠。（新華社）

在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽女單決賽中，頭號種子中國選手孫穎莎 以局數4：3擊敗隊友蒯曼，首奪WTT美國大滿貫賽女單冠軍，加冕WTT大滿貫賽單打「六冠王」。這次賽事，國乒斬獲女單、女雙和男雙冠軍，同時奪得女單、男雙及混雙亞軍。

新華網報導，孫穎莎以11：9、11：6、9：11、11：5、7：11、10：12及11：4險勝蒯曼，首奪WTT美國大滿貫賽女單冠軍，由此集齊新加坡 、中國、歐洲、美國四大滿貫賽事的單打冠軍，這也是她的第六個WTT大滿貫單打冠軍。

孫穎莎賽後表示，決賽雙方都發揮最好的水平，賽前的準備立足於拚，「我覺得自己和蒯曼的水平在伯仲之間。而且蒯曼在這站發揮非常出色，前面幾場都是逆轉勝。自己領先3：2時也有點急」，「每次比賽打到最後一天都是對精力、體力最大的考驗，大家水平都很接近，對抗也很激烈。」孫穎莎也說，決賽困難準備比較充分，第五局三個賽點沒拿下來，依然保持專注和冷靜，非常高興第一次在美國大滿貫拿下單打冠軍。

談到第六個WTT大滿貫單打冠軍，孫穎莎表示，「成績是一方面，對於自己來說，希望通過比賽讓自己的心態有提高，面對下半年的比賽也會全力以赴去拚，作為下半年第一站比賽，總體來說非常滿意」。她進一步指出，「第一次來洛杉磯比賽，這座城市還是給我留下很多美好的回憶吧，看到有這麼多粉絲和中國觀眾來到現場，自己也發揮出最好的水平，給大家呈現精彩的表現，最後想說keep fighting」。

隨後的男單決賽中，松島輝空以4：2擊敗俄羅斯選手薛度蘭高（Vladimir Sidorenko），職業生涯首次奪得WTT大滿貫單打金牌。

這次賽事，國乒斬獲女單、女雙和男雙冠軍，同時奪得女單、男雙及混雙亞軍。

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）美國乒乓球大滿貫女子單打決賽中，中國選手孫穎莎4比3戰勝中國選手蒯曼，獲得冠軍。(新華社)