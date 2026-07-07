天問2號「追星」成功 飛行10億公里首度交會小行星

天問二號探測器成功與小行星（圖）交會，被視為新的里程碑。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 天問二號飛行約400天、10億公里後成功交會小行星2016HO3，將展開探測與取樣返回，並在完成後續探測311P。

中國行星探測工程「天問二號」任務傳來最新消息。中國國家航天局6日發布，自主研製的小行星探測器「天問二號」歷經約400天、行程約10億公里後，於近日與小行星「2016HO3」成功交會，到達距離小行星20公里處，開始科學探測。小行星2016HO3被視為「太陽系的活化石」，「天問二號」探測器未來將對其實施採樣返回，協助科學家進一步了解地球的起源演變。

「2016HO3」是一顆地球的「準衛星」，直徑約40至100公尺，圍繞太陽運行，但長期與地球保持特殊軌道共振，是目前已知最穩定的地球準衛星之一。「天問二號」這次任務的成功實施，是中國繼「嫦娥」探月、「天問」探火之後，在行星探測領域又一里程碑。

央視報導，在抵近小行星過程中，「天問二號」獲得小行星影像數據。任務團隊利用探測器抵近過程中獲得的光學導航數據，改進了小行星星曆，將之前僅依靠地基觀測所確定的小行星位置誤差，縮減到千米量級。

「天問二號」是在2025年5月29日凌晨，從西昌衛星發射中心升空，預計展開為期10年左右的太空探索，其主要任務就是對「2016HO3」進行探測、取樣並返回地球，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。

光明日報報導，小行星是太陽系重要組成部分，在太陽系形成早期就已存在，保留太陽系早期形成和演化遺跡，是研究太陽系起源的「活化石」。

2016年，「2016HO3」首次進入人類觀測視野。對其開展探測和表面樣品研究，有可能回答準衛星的起源，以及軌道演化歷史和未來趨勢等科學問題，並為小行星乃至太陽系的形成和演化過程提供科學依據。

中國航天科技集團專家曾福明表示，在著陸採樣前，「天問二號」將對「2116HO3」進行全面「體檢」，通過詳盡的遙感、測繪獲取其熱輻射狀態、表面特徵、密度、成分等訊息，並尋找最佳著陸點，之後實施採樣並返回地球。

用返回艙將小行星樣品送回地球後，「天問二號」主探測器不會返回地面，而是利用地球引力彈弓效應完成一次加速，繼續飛向主帶彗星311P執行探測任務。現有觀測表明，311P擁有六條形似彗尾的結構。「天問二號」將探測這些「彗尾」中是否含有水分子？其噴發能量從何而來？如何將冰或其他揮發物保留至今？

天問二號（圖）探測器成功與小行星交會，被視為新的里程碑。(新華社)