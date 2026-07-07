我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／巴洛根獲「紅牌特赦」卻如遊魂 美國主帥：不是我們的一天

荷莫茲海峽再爆飛彈攻擊 美控伊朗襲2商船

天問2號「追星」成功 飛行10億公里首度交會小行星

中國新聞組╱北京7日電
天問二號探測器成功與小行星（圖）交會，被視為新的里程碑。(中新社)
天問二號探測器成功與小行星（圖）交會，被視為新的里程碑。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

天問二號飛行約400天、10億公里後成功交會小行星2016HO3，將展開探測與取樣返回，並在完成後續探測311P。

中國行星探測工程「天問二號」任務傳來最新消息。中國國家航天局6日發布，自主研製的小行星探測器「天問二號」歷經約400天、行程約10億公里後，於近日與小行星「2016HO3」成功交會，到達距離小行星20公里處，開始科學探測。小行星2016HO3被視為「太陽系的活化石」，「天問二號」探測器未來將對其實施採樣返回，協助科學家進一步了解地球的起源演變。

「2016HO3」是一顆地球的「準衛星」，直徑約40至100公尺，圍繞太陽運行，但長期與地球保持特殊軌道共振，是目前已知最穩定的地球準衛星之一。「天問二號」這次任務的成功實施，是中國繼「嫦娥」探月、「天問」探火之後，在行星探測領域又一里程碑。

央視報導，在抵近小行星過程中，「天問二號」獲得小行星影像數據。任務團隊利用探測器抵近過程中獲得的光學導航數據，改進了小行星星曆，將之前僅依靠地基觀測所確定的小行星位置誤差，縮減到千米量級。

「天問二號」是在2025年5月29日凌晨，從西昌衛星發射中心升空，預計展開為期10年左右的太空探索，其主要任務就是對「2016HO3」進行探測、取樣並返回地球，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。

光明日報報導，小行星是太陽系重要組成部分，在太陽系形成早期就已存在，保留太陽系早期形成和演化遺跡，是研究太陽系起源的「活化石」。

2016年，「2016HO3」首次進入人類觀測視野。對其開展探測和表面樣品研究，有可能回答準衛星的起源，以及軌道演化歷史和未來趨勢等科學問題，並為小行星乃至太陽系的形成和演化過程提供科學依據。

中國航天科技集團專家曾福明表示，在著陸採樣前，「天問二號」將對「2116HO3」進行全面「體檢」，通過詳盡的遙感、測繪獲取其熱輻射狀態、表面特徵、密度、成分等訊息，並尋找最佳著陸點，之後實施採樣並返回地球。

用返回艙將小行星樣品送回地球後，「天問二號」主探測器不會返回地面，而是利用地球引力彈弓效應完成一次加速，繼續飛向主帶彗星311P執行探測任務。現有觀測表明，311P擁有六條形似彗尾的結構。「天問二號」將探測這些「彗尾」中是否含有水分子？其噴發能量從何而來？如何將冰或其他揮發物保留至今？

天問二號（圖）探測器成功與小行星交會，被視為新的里程碑。(新華社)
天問二號（圖）探測器成功與小行星交會，被視為新的里程碑。(新華社)

精華 FAQ

  • 天問二號此次成功交會的是小行星2016HO3，抵達距離其約20公里處後展開科學探測，並準備後續取樣返回地球。

  • 在把2016HO3樣品送回地球後，主探測器不會返地，而是利用地球引力彈弓效應再加速，前往主帶彗星311P續行探測。

  • 2016HO3被視為太陽系活化石，屬地球準衛星，研究其成分、軌道與樣品，可幫助了解地球起源、太陽系形成及演化歷程。

上一則

代孕風波／徐波公開上百子女大合照 網驚：複製人工廠

下一則

美法院解除遊說禁令 阿里被控涉軍暫獲喘息空間

延伸閱讀

小行星預警 中國擬建天地監測網絡 將望遠鏡送入太空

小行星預警 中國擬建天地監測網絡 將望遠鏡送入太空
探宇宙演化之謎 中興、清華研發太空望遠鏡「VERTECS」

探宇宙演化之謎 中興、清華研發太空望遠鏡「VERTECS」
天宮首台港產「天韻相機」安裝 最快9月常規運行 監測地球碳排

天宮首台港產「天韻相機」安裝 最快9月常規運行 監測地球碳排
比太陽系老3倍 研究估星際彗星3I/ATLAS已120億歲

比太陽系老3倍 研究估星際彗星3I/ATLAS已120億歲

熱門新聞

圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30
中國女球迷在加拿大一家飯店電梯巧遇C羅，不僅獲得擁抱、簽名與合照，還激動到「掐了他一次」，只為確認不是夢。(取材自微博)

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

2026-07-04 22:00

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相