連日暴雨水庫潰決 廣西南寧2死、5.5萬人受災
受梅莎颱風與季風影響，廣西南寧連日暴雨引發多座水庫漫頂潰決，造成約5.5萬人受災、2人死亡，當局已升級防汛應急並加緊救援。
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受梅莎颱風與季風影響，廣西南寧連日暴雨引發多座水庫漫頂潰決，造成約5.5萬人受災、2人死亡，當局已升級防汛應急並加緊救援。
受梅莎颱風（又稱美莎克）影響，廣西南寧4日起就降下暴雨，局部地區更出現特大暴雨，部分江河水位迅速上漲。南寧市橫州市兩座水庫出現漫頂缺口，賓陽水庫漫壩，江河水位暴漲逼近警戒紅線，險情牽動全城；屋頂市民呼救、積水沒過車頂、高架停滿避險車輛、無人機穿梭救人等等，一幕幕揪心畫面在桂南各地同步上演。
各方力量緊急前往廣西救援，國家發展改革委安排1億人民幣支持廣西災後應急恢復。廣西南寧6日晚召開防汛救災新聞發布會，截至目前，南寧市共有約5.5萬人受災，轉移4.8萬人，死亡2人。
報導稱，當地應急、消防、水利等部門展開搶險救援、轉移民眾工作。南寧市應急管理委員會已於6日11時30分，將南寧市防汛應急因應提升至最高等級一級。
據悉，受六藍水庫潰決影響，下游多個鄉鎮已出現不同程度水患，部分村莊更慘遭洪水淹沒，出現斷電斷水、通訊中斷等情況，有居民被困屋頂等待救援。
中國天氣網指出，受梅莎颱風和季風氣流共同影響，廣西暴雨、大暴雨已連下兩天，過去24小時迎來降水最強階段，雨量最大出現在南寧市賓陽縣露圩鎮八鳳村（713.3毫米）。
除六藍水庫外，南寧雲表水庫、三岔水庫、茶園水庫、六旺水庫等多座水庫也相繼傳出漫頂、漫壩等險情。
梅莎颱風已減弱為熱帶低壓，移入湖南境內，但廣西境內的強降雨仍未停歇。
主要受梅莎颱風及季風氣流共同影響，南寧自4日起連降暴雨，局部更達特大暴雨，導致江河水位快速暴漲，多座水庫因此出現漫頂、漫壩等危險情況。 南寧市截至目前約有5.5萬人受災，已緊急轉移4.8萬人，並確認死亡2人。部分地區還出現斷電、斷水與通訊中斷，災情相當嚴重。 當地應急、消防與水利部門已投入搶險救援和轉移民眾，南寧也將防汛應急提升至一級；國家發改委另安排1億元支持廣西災後應急恢復。
精華 FAQ
主要受梅莎颱風及季風氣流共同影響，南寧自4日起連降暴雨，局部更達特大暴雨，導致江河水位快速暴漲，多座水庫因此出現漫頂、漫壩等危險情況。
南寧市截至目前約有5.5萬人受災，已緊急轉移4.8萬人，並確認死亡2人。部分地區還出現斷電、斷水與通訊中斷，災情相當嚴重。
當地應急、消防與水利部門已投入搶險救援和轉移民眾，南寧也將防汛應急提升至一級；國家發改委另安排1億元支持廣西災後應急恢復。
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