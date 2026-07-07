北京觀察站／中國人行放水 盼著哪一個拐點？

AI摘要 文章摘要整理： 中國央行7月起啟動一兆元買斷式逆回購，被解讀為由回籠轉向淨投放的政策拐點，外界並觀察其是否能帶動股市與經濟走出轉折。

在經濟層面，拐點就是轉折點。中國央行 上周公布，7月6日起開展1兆元(人民幣，以下同)三個月期買斷式逆回購操作，就被讀作拐點。對中國央行來說的拐點，是貨幣回籠操作轉向貨幣投放，即明確走向流動性寬鬆；再轉向另一角度，要被讀作拐點的是中國股市，是否因流動性寬鬆走成拐點；但再升高一層級和放長眼光去觀察，則是中國經濟是否由政策拐點，走出人們希望的經濟起落拐點。

此前中國央行本在作貨幣回籠的操作，從今年3月起，已經連續三個月進行公開市場的縮量回籠，其動作顯然是在以之對沖年初過剩流動性，引導市場利率向政策中樞回歸。金融界稱之為「削峰填谷」的這一調控，大致在6月中下旬結束，伴隨著第三季到臨，市場一直在議論其會否放水，中國央行選擇在7月第二周動作。

所謂買斷式逆回購操作，是中國央行一記調控新招，最早在2024年10月推出，這一公開市場操作工具，是中國央行從一級交易商如大型商業銀行等手中買入債券 並注入資金，同時約定未來由交易商買回。與傳統逆回購相比，買斷式逆回購操作期限通常為三至六個月，期間債券所有權會發生轉移，專家認為這有助於央行進行中長期的流動性管理與跨周期調節。在技術細節之外，籠統看買斷式逆回購就是一種放水，求的是流動性寬鬆。

中國央行拐向淨投放之路，第一個問題就是其因何此時想要流動性寬鬆，直接的回應當然是半年之交，在中國的宏觀經濟運行中，從來有個特點是「先緊後鬆」，一般上半年有各種各樣的政策預期，在各種預期下當局擔心一哄而起，會管得緊點，特別是流動性緊縮。而到半年之交發現問題，特別是經濟進一步波動，就會出台寬鬆的政策，年年如是，今年更是如此。

除一如往常，還有特別時間因素，一是此時政府債券發行高峰到臨，二是跨季資金需求湧現，不放水不行，必須恢復中期與短期流動性淨投放。中國的特別國債，發行高峰是5、6月間，這裡提到政府債券發行高峰，主要指地方政府債券，發行高峰主要在6月底，因規模再創新高不能不再放水。

第三個不能不提的因素，就是上半年數據看來不大理想。中國上半年宏觀經濟數據，要到7月中才公布，但此時中共主要領導人已拿到統計局和信息中心兩大部門的「快報」，看到上半年的金融和宏觀經濟運行狀況，相信數據相當不理想，這也令大陸央行不放水不行。

放水直接影響是股市，北京經濟界立即唱好放水推來牛市，即來了股市的拐點。中信證券首席經濟學家明明稱，中國央行是全面恢復中期流動性淨投放，疊加美國聯準會降息預期升溫，「下半年牛市根基沒動」。但他可能太樂觀，因為逆回購通常要專款專用，主要是給銀行體系補充流動性，以及應對債券高峰，流到股市的只是預期不是現金。

但中國央行這一動作，最重要是對宏觀經濟的影響，即能否帶出一個經濟拐點。北京經濟界人士大致有三點評估，首先這確實意味著貨幣調控乃至宏觀調控思路之「拐點」，也即結束流動性收緊，轉向流動性寬鬆，結束政策收緊，走向政策放鬆；二是由採用買斷式逆回購操作看，當局的貨幣政策還是以穩為主，特別要穩住金融，穩住市場；三是因7月有8000億元逆回購到期，所以這1兆元操作，真正淨投放只是2000億元，顯示當局仍有節制，不敢「大水漫灌」。

這些看法還是偏技術性，由中國央行的拐點，確實可以預測宏觀政策想要有個拐點，還可以放膽預測，月底的中共中央政治局會議，會釋放更強烈的政策放鬆拐點意欲。